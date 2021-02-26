МИД Литвы призывает Россию уважать суверенитет и целостность Украины

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В связи с седьмой годовщиной оккупации Крыма Министерство иностранных дел (МИД) выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в границах, признаваемых международным сообществом.

«Мы решительно осуждаем начавшуюся семь лет назад и все еще продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации (РФ) против Украины, а также предпринятую незаконную аннексию Крыма и Севастополя с грубым нарушением норм международного права», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.