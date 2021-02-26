В связи с седьмой годовщиной оккупации Крыма Министерство иностранных дел (МИД) выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в границах, признаваемых международным сообществом.
«Мы решительно осуждаем начавшуюся семь лет назад и все еще продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации (РФ) против Украины, а также предпринятую незаконную аннексию Крыма и Севастополя с грубым нарушением норм международного права», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.
Министерство призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, прекратить ущемления прав человека.
«Мы призываем Россию прекратить в незаконно аннексированном Крыму систематические ущемления прав человека и основных свобод, репрессии против правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества, особенно крымских татар, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса крымских татар. Мы призываем освободить незаконно находящихся в тюремном заключении граждан Украины, прекратить милитаризацию полуострова и обеспечить свободную навигацию в Азовском море и Керченском проливе», — указывает МИД.
“МИД Литвы призывает Россию уважать суверенитет и целостность Украины”
Пора понять- Крым Российский, как бы не хотелось , но это факт. Вот все осуждают Трампа, да он во многом не прав, но он хотел сделать Америку великой без войн- не получилось. Победил Байден и что … Посыпались угрозы, начались бомбардировки — это лучше? У этого семейства в Европе свои интересы и надо быть слепым и глухим чтобы этого не замечать. Опять будут разжигаться международные конфликты, войны и опять во преки всему будут обвинять Россию. Это как Старые песни о главном.Так хочется мира без истерии!