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МИД Литвы призывает Россию уважать суверенитет и целостность Украины

Фото president.gov.ua

В связи с седьмой годовщиной оккупации Крыма Министерство иностранных дел (МИД) выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в границах, признаваемых международным сообществом. 

«Мы решительно осуждаем начавшуюся семь лет назад и все еще продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации (РФ) против Украины, а также предпринятую незаконную аннексию Крыма и Севастополя с грубым нарушением норм международного права», — говорится в распространенном в пятницу сообщении. 

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Министерство призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, прекратить ущемления прав человека. 

«Мы призываем Россию прекратить в незаконно аннексированном Крыму систематические ущемления прав человека и основных свобод, репрессии против правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества, особенно крымских татар, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса крымских татар. Мы призываем освободить незаконно находящихся в тюремном заключении граждан Украины, прекратить милитаризацию полуострова и обеспечить свободную навигацию в Азовском море и Керченском проливе», — указывает МИД. 

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Министерство утверждает, что намерено продолжать политику непризнания аннексии и добиваться, чтобы применяющиеся к России санкции Евросоюза (ЕС) и другие международные санкции действовали до тех пор, пока она не уйдет с незаконно занятых территорий Украины. 

МИД Литвы призывает Россию уважать суверенитет и целостность Украины

  1. Анна :

    Пора понять- Крым Российский, как бы не хотелось , но это факт. Вот все осуждают Трампа, да он во многом не прав, но он хотел сделать Америку великой без войн- не получилось. Победил Байден и что … Посыпались угрозы, начались бомбардировки — это лучше? У этого семейства в Европе свои интересы и надо быть слепым и глухим чтобы этого не замечать. Опять будут разжигаться международные конфликты, войны и опять во преки всему будут обвинять Россию. Это как Старые песни о главном.Так хочется мира без истерии!

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