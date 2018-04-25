МИД Литвы рекомендует соблюдать меры безопасности в Италии

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Министерство иностранных дел Литвы рекомендует отправляющимся в Италию соблюдать меры безопасности, не советует посещать 12 муниципалитетов на севере Италии.

В обновленной консульской информации в понедельник отмечается, что рекомендуется не посещать некоторые находящиеся в Ломбардии городки к югу от Милана и ряд муниципалитетов в провинции Венето.

В Ломбардии не рекомендуется посещать Кодоньо, Кастильоне д’Адду, Касальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалью, Бертонико, Терранова дей Пассерини, Кастельгерундо, Сан-Фиорано. В регионе Венето – Во’ Эуганео, Миру. Эти муниципалитеты находятся на карантине, въезд и выезд из них временно запрещен.

В этих двух регионах вспышек коронавируса остановлены все публичные мероприятия, не действуют музеи и школы.