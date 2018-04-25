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МИД Литвы рекомендует соблюдать меры безопасности в Италии

Фото pixabay.com

Министерство иностранных дел Литвы рекомендует отправляющимся в Италию соблюдать меры безопасности, не советует посещать 12 муниципалитетов на севере Италии.  

В обновленной консульской информации в понедельник отмечается, что рекомендуется не посещать некоторые находящиеся в Ломбардии городки к югу от Милана и ряд муниципалитетов в провинции Венето. 

В Ломбардии не рекомендуется посещать Кодоньо, Кастильоне д’Адду, Касальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалью, Бертонико, Терранова дей Пассерини, Кастельгерундо, Сан-Фиорано. В регионе Венето  –  Во’ Эуганео, Миру. Эти муниципалитеты находятся на карантине, въезд и выезд из них временно запрещен. 

В этих двух регионах  вспышек коронавируса остановлены все публичные мероприятия, не действуют музеи и школы. 

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МИД сообщает, что в данный момент движение в Шенгенском пространстве не ограничено, однако находящимся в Италии рекомендуют следить за ситуацией. 

Рекомендуется часто мыть руки, избегать прикосновений руками глаз, носа, рта, а также поддерживать расстояние минимум в метр от других лиц, особенно с признаками инфекции дыхательных путей. 

При кашле и чихании рекомендуется прикрывать рот и нос салфеткой, а не рукой. 

При плохом самочувствии рекомендуется оставаться дома, за исключением необходимости медицинской помощи, также рекомендуется избегать контактов с окружающими, если ухудшается самочувствие. 

Кроме того, при болезни рекомендуется отказаться от поездки. 

В Италии в понедельник зарегистрировано 219 случаев заражения, из них пять смертельных исходов.  В Ломбардии – 167 случаев заражения, в Венето 26.

Сейчас вспышка коронавируса в Италии крупнейшая в Европе. 

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