МИД Литвы сожалеет по поводу решения Китая, но отмечает право развития отношений с Тайванем

Фото МИД Литвы

В воскресенье Министерство иностранных дел Литвы выразило сожаление по поводу решения Китая официально понизить уровень дипломатического представительства в Вильнюсе, но акцентировало, что у Литвы есть право развивать связи с Тайванем.

«Министерство иностранных дел Литовской Республики сожалеет по поводу решения Китая не возвращать послов и изменить дипломатические отношения Китая и Литвы, понизив их до уровня временных поверенных в делах», – говорится в заявлении МИД.

«Литва еще раз подтверждает, что соблюдает политику «единого Китая», но одновременно обладает правом развития сотрудничества с Тайванем, и принимать и учреждать недипломатические представительства для обеспечения практического развития таких отношений, как это делает множество других государств», – говорится в нем.

«Принятие Представительства тайваньцев в Литве основано на экономических интересах», – отмечает литовское министерство.

Китай официально понизил уровень дипломатического представительства в Литве до поверенных в делах, сообщило в воскресенье Министерство иностранных дел Китая.

Такое решение Пекин принял, реагируя на открытие Представительства тайваньцев в Вильнюсе на минувшей неделе.

Это означает, что в Вильнюсе и Пекине уже не будут работать послы Китая и Литвы, а дипломатические представительства возглавят дипломаты более низкого ранга – поверенные в делах.

«Правительство Китая было вынуждено сократить дипломатические отношения между двумя странами, (…) чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы международных отношений», – говорится в распространённом в воскресенье сообщении МИД Китая.

«Литовское правительство должно взять на себя все исходящие из этого последствия», – говорится в нем.

МИД Китая добавил, что действия Литвы создали «плохой прецедент на международном пространстве».