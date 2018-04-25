МИД Литвы вручил ноту Беларуси из-за закрытия границы

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Из-за закрытия в четверг границы посольству Беларуси вручена нота протеста, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.

В ноте указано, что было нарушено межправительственное соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пересечения границы.

«Беларусь после обеда в четверг в одностороннем порядке, не уведомив Литву, и в нарушение предусмотренных в двустороннем договоре процедур частично закрыла границу с Литвой», — говорится в сообщении МИД о ноте протеста.

В ноте содержится просьба объяснить данное нарушение договора и обеспечить, чтобы такие нарушения в будущем не повторялись.