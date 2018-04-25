МИД о ближневосточном плане Д. Трампа: поддержка государств региона важна и будет важна

Поддержка государств региона плану президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке является и будет важной, утверждает Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.
«Мы готовы говорить об этом плане с партнерами по Евросоюзу (ЕС), США, Израилем, Палестиной, другими ближневосточными партнерами. Поддержка государств региона плану является и будет важной», – передало министерство позицию Литвы BNS в четверг.
«Это очень сложный и обстоятельный план, поэтому важно, чтобы все заинтересованные стороны внимательно изучили его предложения для Израиля и Палестины», – отмечает МИД.
МИД также утверждает, что позиция Литвы относительно мирного процесса на Ближнем Востоке не меняется и отражает долголетнюю общую позицию ЕС.
«Решение двух государств остается единственным возможным решением для достижения долголетнего мира между израильтянами и палестинцами, обеспечения безопасности и будущего Израиля, а также для создания Палестинского государства. Очень важно, чтобы любое разрешение ближневосточного конфликта соответствовало положениям международного права», – отмечает министерство.
Д. Трамп во вторник представил в Вашингтоне план, призванный разрешить палестино-израильский конфликт, однако в нем говорится, что Иерусалим останется «неделимой» столицей Израиля.
В плане также идет речь о возможности создания в будущем Палестинского государства, однако с условиями, одним из которых является «демилитаризация» и официальное признание суверенитета Израиля новымих поселениями, которые возникли на оккупированных территориях.
План представлен при участии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Палестинцы отклонили весь этот план еще до его обнародования.
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