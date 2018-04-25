МИД о ближневосточном плане Д. Трампа: поддержка государств региона важна и будет важна

Фото BFL/Шарунас Мажейка

Поддержка государств региона плану президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке является и будет важной, утверждает Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.

«Мы готовы говорить об этом плане с партнерами по Евросоюзу (ЕС), США, Израилем, Палестиной, другими ближневосточными партнерами. Поддержка государств региона плану является и будет важной», – передало министерство позицию Литвы BNS в четверг.

«Это очень сложный и обстоятельный план, поэтому важно, чтобы все заинтересованные стороны внимательно изучили его предложения для Израиля и Палестины», – отмечает МИД.

МИД также утверждает, что позиция Литвы относительно мирного процесса на Ближнем Востоке не меняется и отражает долголетнюю общую позицию ЕС.