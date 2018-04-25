МИД Польши запустил акцию по привлечению иностранных туристов

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На сайтах Польских институтов началась кампания Discover Poland. Она призвана продвигать польскую культуру и историю, а после открытия границ — побуждать туристов приезжать в страну, передает Польское радио.

Дипломаты в 25 странах начали новую акцию по продвижению Польши. На сайтах Польских институтов началась кампания Discover Poland. Она призвана продвигать польскую культуру и историю, а после открытия границ — побуждать туристов приезжать в страну.

Каждый из институтов на своем сайте проводит собственную кампанию. Дипломаты поощряют изучение польской музыки, истории или кухни. В интернете также можно найти тематические компьютерные игры для детей и курсы польского языка.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сказал на пресс-конференции, что основным адресатом акций должны быть люди, которые еще не были в Польше.

«Наши исследования общественного мнения или исследования, проведенные другими институциями в европейских странах, четко показывают, что крайне положительное мнение о Польше и желание ее посетить и вернуться, преобладает среди тех групп, которые знают Польшу. Поэтому мы хотим достучаться до тех лиц, которые пока еще не заинтересовались нашей страной», — отметил замминистра иностранных дел.

Шимон Шинковский вель Сенк также сообщил, что одновременно запущены новые сайты Польских институтов на тех языках, на которых говорят в странах, где они ведут свою деятельность.