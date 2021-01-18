МИД предлагает запретить въезд в Литву российскому певцу Ф. Киркорову

Министерство иностранных дел (МИД) предлагает запретить въезд в Литву российскому исполнителю Филиппу Киркорову.

Как сообщает МИД, министерство передало в понедельник в Департамент миграции (ДМ) просьбу внести гражданина России и Болгарии Ф. Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

В документе, с которым обратился в ДМ министр ИД Габриэлюс Ландсбергис, говорится, что известный исполнитель во время своих многократных посещений полуострова Крым «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а также таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».