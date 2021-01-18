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МИД предлагает запретить въезд в Литву российскому певцу Ф. Киркорову

Photo by Daniel Kruczynski on Foter.com / CC BY-SA

Министерство иностранных дел (МИД) предлагает запретить въезд в Литву российскому исполнителю Филиппу Киркорову. 

Как сообщает МИД, министерство передало в понедельник в Департамент миграции (ДМ) просьбу внести гражданина России и Болгарии Ф. Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву. 

В документе, с которым обратился в ДМ министр ИД Габриэлюс Ландсбергис, говорится, что известный исполнитель во время своих многократных посещений полуострова Крым «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а также таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации». 

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«Мы будем систематически давать оценку деятелям, которых Россия стремится использовать для продвижения своей внешней политики и с целью оказания влияния на жителей Литвы. Также не должны быть забыты и должны получить строгую оценку и граждане Беларуси, причастные к расправам над мирными участниками протестов» ,- сказал министр Г. Ландсбергис. 

Обсуждение возможного расширения так называемого черного списка началось в общественном пространстве после того, стало известно, что субсидии за несостоявшиеся или перенесенные мероприятия были выделена компаниям, которые планировали концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.   

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