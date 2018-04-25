МИД призывает граждан Литвы, находящихся за границей, как можно быстрее вернуться

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Министерство иностранных дел Литвы призывает граждан Литвы, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться в Литву, сократив свои поездки.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Раса Якилайтене сообщила BNS, что граждан Литвы призывают поменять билеты на самолеты на возможно более ранние даты, поскольку государства ужесточают меры по борьбе с распространением коронавируса, поэтому возможностей уехать потом, может не остаться.

«Всем, у кого рейсы в Литву на следующей неделе и через неделю мы советуем попытаться их поменять и искать возможность вернуться воздушным транспортом в Литву. Поскольку ситуация меняется каждое мгновение и возможностей вернуться в Литву остается все меньше», – сказала Р. Якилайтене.

В пятницу о закрытии границ для иностранцев на десять дней заявила Польша, тоже, по утверждению министерства внутренних дел сделали Чехия, Словакия, Венгрия и Австрия.