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МИД призывает граждан Литвы, находящихся за границей, как можно быстрее вернуться

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Министерство иностранных дел Литвы призывает граждан Литвы, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться в Литву, сократив свои поездки. 

Пресс-секретарь министра иностранных дел Раса Якилайтене сообщила BNS, что граждан Литвы призывают поменять билеты на самолеты на возможно более ранние даты, поскольку государства ужесточают меры по борьбе с распространением коронавируса, поэтому возможностей уехать потом, может не остаться. 

«Всем, у кого рейсы в Литву на следующей неделе и через неделю мы советуем попытаться их поменять и искать возможность вернуться воздушным транспортом в Литву. Поскольку ситуация меняется каждое мгновение и возможностей вернуться в Литву остается все меньше», – сказала Р. Якилайтене.

В пятницу о закрытии границ для иностранцев на десять дней заявила Польша, тоже, по утверждению министерства внутренних дел сделали Чехия, Словакия, Венгрия и Австрия. 

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МИД Литвы напоминает, что до 18 часов воскресенья (по литовскому времени) посольства Литвы в в десяти государствах, внесенных ранее в список стран повышенного риска, регистрируются граждане, у которых есть проблемы с возвращением в Литву. 

«Оценим потребность, сколько у скольких людей реально нет возможности вернуться в Литву. Также в данный момент мы получаем много запросов в связи с закрываемыми границами, мы стараемся ответить всем по возможности», – отметила Р. Якилайтене.

В субботу правительство Литвы сообщило о возобновлении контроля на внутренних границах Евросоюза, с Латвией и Польшей. По информации правительства премьер-министр Саулюс Сквернялис также попросил премьера Польши Матеуша Моравецкого обеспечить гражданам Литвы возможность вернуться в Литву через территорию Польши. Польша закрывает границы для иностранцев в ночь с субботы на воскресенье. 

Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.

В мире зарегистрировано более 145 тыс. заболеваний COVID-19, 5,5 тыс. человек умерло, почти 72 тыс. выздоровело. В Литве выявлено 8 случаев заражения коронавирусом.

В список стран повышенного риска, куда гражданам Литвы ездить не рекомендуется ездить, находятся Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет. 

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