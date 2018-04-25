МИД призывает граждан Литвы не ездить в Ирак

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В связи с повышением напряжения на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде известного иранского генерала, Министерство иностранных дел Литвы призвало литовских граждан не ездить в Ирак.

В рекомендации литовских путешественникам ведомство указывает, что после убийства Касема Солеймани «возможна дальнейшая эскалация событий».

«Мы рекомендуем литовским гражданам, находящимся в Ираке, прибегнуть к особым мерам осторожности, постоянно следить за сообщениями компетентных органов и соблюдать инструкции, постоянно следить за информацией о положении в стране, публикуемой СМИ, избегать мест протестов и массовых скоплений людей, быть бдительными», – говорится в рекомендации.

Ранее МИД не рекомендовал гражданам поездки в некоторые части Ирака.