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МИД призывает граждан Литвы не ездить в Ирак

  • Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В связи с повышением напряжения на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде известного иранского генерала, Министерство иностранных дел Литвы призвало литовских граждан не ездить в Ирак.

В рекомендации литовских путешественникам ведомство указывает, что после убийства Касема Солеймани «возможна дальнейшая эскалация событий».

«Мы рекомендуем литовским гражданам, находящимся в Ираке, прибегнуть к особым мерам осторожности, постоянно следить за сообщениями компетентных органов и соблюдать инструкции, постоянно следить за информацией о положении в стране, публикуемой СМИ, избегать мест протестов и массовых скоплений людей, быть бдительными», – говорится в рекомендации.

Ранее МИД не рекомендовал гражданам поездки в некоторые части Ирака.

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Министерство также оценивает ситуацию по рекомендациям отправляющимся в Иран, сказала BNS представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене.

По ее словам, в целом в Ираке и Иране находятся около 50 литовских граждан.

В минувшую пятницу во время атаки американского беспилотника под аэропортом Багдада погибли командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Иран, Касем Сулеймани и заместитель командующего военизированной сети «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Муханди. 

Иран обещал отомстить за эту операцию, а иракский парламент потребовал вывести иностранных военных.

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