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МИД призывает литовских граждан не ездить в Иран

  • Фото из открытых источников

В связи с ростом напряжения на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел (ВИД) Литвы призвал граждан страны не ездить в Иран.  

Ранее МИД рекомендовал литовским гражданам не ездить лишь в некоторые части Ирана. 

Рекомендация изменена после того как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке.  

По информации МИД, убийство К. Сулеймани «повысило напряжение в Иране и во всем регионе», кроме того, «в Иране выросли антизападные настроения». 

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В понедельник МИД рекомендовал гражданам Литвы не ездить в Ирак. 

По данным МИД, в Иране и Ираке сейчас в целом находятся около 50 литовских граждан. 

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