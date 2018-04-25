МИД призывает литовских граждан не ездить в Иран

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В связи с ростом напряжения на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел (ВИД) Литвы призвал граждан страны не ездить в Иран.

Ранее МИД рекомендовал литовским гражданам не ездить лишь в некоторые части Ирана.

Рекомендация изменена после того как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке.

По информации МИД, убийство К. Сулеймани «повысило напряжение в Иране и во всем регионе», кроме того, «в Иране выросли антизападные настроения».