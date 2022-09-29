МИД рекомендует гражданам Литвы покинуть Россию

По словам министра, такое решение было принято с учетом рекомендаций партнеров Литвы и находящихся в России дипломатов.

Министерство иностранных дел, опубликовавшее в четверг обновленную рекомендацию не ездить в Россию, отмечает в своем сообщении, что из-за российского вторжения в Украину нельзя исключать преследования и задержания граждан Литвы.

«Ситуация динамично меняется, поэтому просим вас сохранять бдительность в общественных местах, избегать массовых мероприятий и постоянно следить за информацией, публикуемой МИД Литвы, посольством Литвы в России, в Москве», — говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Министерство иностранных дел Литвы уже озвучило рекомендацию не выезжать в Россию, а литовским гражданам — покинуть эту страну после того, как Россия начала войну против Украины.

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