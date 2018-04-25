МИД РФ информацией об обмене шпионами с Литвой и Норвегией не располагает

В четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что не располагает информацией о возможном обмене шпионами с Литвой и Норвегией.

«У меня нет никакой информации на этот счет. Все это похоже на какие-то инсинуации», – сказал М. Захарова журналистам в Москве.

«У меня абсолютно нет на сегодня конкретных данных, с которыми я бы могла бы поделиться с вами», – добавила она.

Ранее информированные источники BNS подтвердили, что Литва и Россия договорились об обмене лицами, осужденными за шпионаж.