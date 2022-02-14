МИД РФ о границе: Нам там нечего деэскалировать

Фото: МИД РФ

России нечего деэскалировать в Украине, утверждает замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников в понедельник, 14 февраля.

«Те темы, по которым США обозначили настрой на деловой разговор, они вырываются из пакетного контекста, обусловливаются нашими предварительными шагами по деэскалации ситуации вокруг Украины. Нам там нечего деэскалировать. Это Западу нужно обеспечить деэскалацию, прежде всего добившись от своих подопечных в Киеве неукоснительного и всеобъемлющего Минского комплекса мер», — сказал Плотников.

Напомним, что НАТО изучит возможность помочь Украине с обороной. Лондон вместе с союзниками намерен приложить все усилия, чтобы добиться от Москвы отступления «от края пропасти».

Также МИД Украины назвал возможные сроки встречи ОБСЕ по России. Накануне МИД объявил о созыве срочной встречи с РФ и остальными странами-участницами Венского документа.