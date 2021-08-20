МИД РФ: приход талибов к власти в Афганистане — реальность, ее необходимо учитывать международному сообществу

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Приход талибов к власти в Афганистане — это реальность, которую необходимо учитывать международному сообществу. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Приход талибов к власти в Кабуле — это реальность, которую мировому сообществу, безусловно, следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном», — сказала Мария Захарова.

По ее словам, талибы демонстрируют настрой на диалог с различными политическими силами внутри Афганистана. Она также подтвердила линию России на поддержание общенационального диалога в Афганистане. «Точно также и сейчас, когда талибы по сути дела взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов и провинций, российская сторона выступает за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве многонациональной страны», — указала официальный представитель МИД РФ.