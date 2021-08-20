МИД РФ: приход талибов к власти в Афганистане — реальность, ее необходимо учитывать международному сообществу

Приход талибов к власти в Афганистане — это реальность, которую необходимо учитывать международному сообществу. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.
«Приход талибов к власти в Кабуле — это реальность, которую мировому сообществу, безусловно, следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном», — сказала Мария Захарова.
По ее словам, талибы демонстрируют настрой на диалог с различными политическими силами внутри Афганистана. Она также подтвердила линию России на поддержание общенационального диалога в Афганистане. «Точно также и сейчас, когда талибы по сути дела взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов и провинций, российская сторона выступает за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве многонациональной страны», — указала официальный представитель МИД РФ.
Во время брифинга Мария Захарова категорически отвергла утверждения, что российская сторона якобы одобряет смену власти в Афганистане. «Мы лишь фиксируем реальность», — заявила она.
Мария Захарова также сообщила, что посольство России в столице Афганистана и его консульский отдел продолжают работать в штатном режиме. «Налаживаются рабочие связи с представителями новых властей прежде всего в целях обеспечения безопасности российских граждан, а также бесперебойности функционирования нашего загранучреждения», — сказала она.
«Я также хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет», — отметила Мария Захарова. Готовится организация нескольких спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан. «Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии каких-либо препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности», — сообщила она.
«В свете ситуации, наблюдаемой сейчас в аэропорту Кабула, и неспособности ряда западных государств наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц, не говоря уже о сотрудничавших с ними граждан Афганистана, их семьях, желающих покинуть страну, но не имеющих такой возможности, хотели бы сообщить следующее: в целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес, по их приему и размещению. Как заверили нас представители новых властей а Афганистане, нет никаких принципиальных препятствий для прилета в Кабул и вылетов российских воздушных судов», — добавила официальный представитель МИД РФ.