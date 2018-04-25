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МИД РФ призвал туристов любыми путями вернуться домой

Фото из открытых источников

Российский МИД создал координационный штаб для помощи туристам, застрявшим за границей из-за закрытия границ и отмены авиарейсов в связи с пандемией коронавируса. Штаб возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов.

«Просим всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные», — говорится на сайте ведомства.

В сообщении указаны телефоны оперативных дежурных ситуационно-кризисного центра. Обращаться также можно через аккаунты МИДа в соцсетях.

«Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — подчеркнули в министерстве. Российским диппредставительствам поручено принять необходимые исчерпывающие меры для возвращения сограждан на родину.

По оценкам Ростуризма, за рубежом находится около 100 тысяч организованных путешественников из РФ, передает «Интерфакс». Большинство из них находятся в Турции, странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии. Ежедневно в Ростуризм поступает несколько тысяч звонков от застрявших туристов.

NEWSru.com

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