default image
Журналисты Литвы выражают поддержку подвергающимся преследованиям коллегам в Беларуси

Подробнее...
default image
Times: британским полицейским предоставили широкие полномочия по борьбе со шпионажем

Подробнее...
default image
Коронавирус в Германии обновил четырехмесячный рекорд

Подробнее...
default image
МИД: связанным с "Хезболлой" лицам запрещен въезд в Литву

Подробнее...
default image
ВОЗ призвала молодежь к активному участию в борьбе с пандемией

Подробнее...
default image
Погранконтроль в аэропортах и морских портах продлен до середины сентября

Подробнее...
default image
За сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее число – 2330

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: ведомства Литвы готовы реагировать на вероятную напряженность на границе

Подробнее...
default image
Кризис с коронавирусом вынудил 2,5 миллиона мексиканских школьников бросить учебу

Подробнее...
default image
В Норвегии построят Музей китов

Подробнее...
default image
Г.Науседа встретится с представителями общественников Беларуси обсудить план помощи

Подробнее...
default image
Культурной столицей Италии в 2021 году останется Парма

Подробнее...
default image
В Литву "с гуманитарными целями" смогут беспрепятственно приехать белорусы

Подробнее...
default image
Г. Науседа для преодоления кризиса предлагает Беларуси план из трех пунктов

Подробнее...
default image
Литва будет добиваться санкций ЕС в отношении Беларуси – Л. Линкявичюс

Подробнее...
default image
ВОЗ констатировала начало второй волны COVID-19

Подробнее...
default image
Если ЕС не поддержит, Литва постарается ввести санкции для Беларуси с соседями - премьер

Подробнее...
default image
Глава КНБО: обсуждается введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси

Подробнее...
default image
Украина вышла еще из трех соглашений СНГ

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: усиления ограничений в ближайшее время не будет

Подробнее...
default image
В. Синкявичюс: наиболее эффективными будут индивидуальные санкции в отношении Беларуси

Подробнее...
default image
Эстония не будет требовать носить маски и при более широком распространении коронавируса

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: С. Тихановская настроена хорошо, выскажется в скором времени

Подробнее...
default image
Главы парламентских комитетов стран Балтии, Польши призвали прекратить насилие в Беларуси

Подробнее...
default image
Испанию наводнили фальшивые банкноты

Подробнее...
default image
В Беларуси ввели запрет на пиротехнику

Подробнее...
default image
Кабмин обсудит, продлевать ли пограничный контроль до середины сентября

Подробнее...
default image
BNS спрашивает лидеров партий: как Литва должна реагировать на события в Беларуси?

Подробнее...
default image
Экономика Британии упала максимально за 25 лет

Подробнее...
default image
За сутки зафиксировано 26 новых случаев коронавируса, общее число – 2309

Подробнее...
default image
ООН: пандемия коронавируса негативно сказалась на перспективах учебы молодежи

Подробнее...
default image
Г. Науседа: ЕС может направить представителя для переговоров с властями Беларуси

Подробнее...
default image
В Греции планируют вернуть ограничения из-за роста случаев COVID-19

Подробнее...
default image
МИД Литвы призывает главу дипломатии ЕС добиваться единой реакции на события в Беларуси

Подробнее...
default image
Арктике предрекают свободу ото льда к 2035 году

Подробнее...
default image
Правительство обсудит предложения не запрещать въезд иностранным студентам, инвесторам

Подробнее...
default image
В США появится аналог Евровидения

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: ЕС следует подумать о санкциях для представителей властей Беларуси

Подробнее...
default image
Г. Науседа побеседовал по телефону со С. Тихановской – советник

Подробнее...
default image
В ЕС готовят ответ на ситуацию в Беларуси

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

МИД: связанным с «Хезболлой» лицам запрещен въезд в Литву

Автор: khamenei.ir — <a rel="nofollow" class="external free" href="http://english.khamenei.ir/news/5127/Hezbollah-proved-it-s-obliged-to-Islam-s-humanitarian-rules-in">http://english.khamenei.ir/news/5127/Hezbollah-proved-it-s-obliged-to-Islam-s-humanitarian-rules-in</a>, CC BY 4.0, Ссылка

Правительство Литвы запретило въезд в Литву лицам, связанным с военизированным движением «Хезболла», и заявило, что это «организация, действующая по террористическим принципам». 

«Связанным с «Хезболлой» лицам запрещен въезд в Литву. Запрет действителен 10 лет», — сообщает МИД. 

В пресс-релизе говорится, что Департамент миграции принял это решение после получения информации о деятельности связанных с «Хезболлой» лиц, представляющей угрозу интересам национальной безопасности Литвы. 

Сообщая об этом решении, министр иностранных дел Линас Линкявичюс поблагодарил ведомства национальной безопасности Литвы и Израиля. 

«Взвесив имеющуюся у нас и предоставленную партнерами информацию, мы можем констатировать, что «Хезболла» — это действующая по террористическим принципам организациям, которая представляет угрозу безопасности многих стран мира, в том числе и Литвы. Мы солидарны с США, Германией, Соединенным Королевством, Нидерландами и другими странами, вставшими на сходную позицию», — сказал министр Л. Линкявичюс. 

«Мы ценим успешное сотрудничество ведомств национальной безопасности Литвы и Израиля. Мы благодарны этим ведомствам за важный вклад в обеспечение безопасности граждан наших стран», — добавил он. 

 Израиль и США считают «Хезболлу», которую поддерживает Иран, террористической организацией. Это движение является очень важным политическим деятелем в Ливане. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.