МИД: связанным с «Хезболлой» лицам запрещен въезд в Литву

Правительство Литвы запретило въезд в Литву лицам, связанным с военизированным движением «Хезболла», и заявило, что это «организация, действующая по террористическим принципам».

«Связанным с «Хезболлой» лицам запрещен въезд в Литву. Запрет действителен 10 лет», — сообщает МИД.

В пресс-релизе говорится, что Департамент миграции принял это решение после получения информации о деятельности связанных с «Хезболлой» лиц, представляющей угрозу интересам национальной безопасности Литвы.

Сообщая об этом решении, министр иностранных дел Линас Линкявичюс поблагодарил ведомства национальной безопасности Литвы и Израиля.

«Взвесив имеющуюся у нас и предоставленную партнерами информацию, мы можем констатировать, что «Хезболла» — это действующая по террористическим принципам организациям, которая представляет угрозу безопасности многих стран мира, в том числе и Литвы. Мы солидарны с США, Германией, Соединенным Королевством, Нидерландами и другими странами, вставшими на сходную позицию», — сказал министр Л. Линкявичюс.

«Мы ценим успешное сотрудничество ведомств национальной безопасности Литвы и Израиля. Мы благодарны этим ведомствам за важный вклад в обеспечение безопасности граждан наших стран», — добавил он.

Израиль и США считают «Хезболлу», которую поддерживает Иран, террористической организацией. Это движение является очень важным политическим деятелем в Ливане.