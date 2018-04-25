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МИД: утверждения Беларуси по поводу БелАЭС удивляют

Игналинская атомная станция/ Фото из открытых источников

Поскольку Республика Беларусь отметает критику Литвы по поводу Белорусской АЭС (БелАЭС) и, в свою очередь, критикует безопасность закрытия Игналинской ЭАС в Литве, литовское министерство иностранных дел назвало такую позицию Минска вызывающей удивление. 

«Удивляют высказывания белорусского МИД, появившиеся в публичном пространстве, как по поводу БелАЭС, так и по поводу Игналинской АЭС», – говорится в комментарии министерства, присланном BNS. 

Министерство отмечает, что внимание Беларуси к безопасности этих двух атомных объектов не выглядит объективным. 

«Можно лишь порадоваться тому, что белорусский МИД отмечает нашу прозрачность по Игналинской АЭС и публикуемую информацию о даже самых малых недостатках, которые выявляет литовский регулятор атомной безопасности (ГИБАЭ – BNS), все эти недостатки эффективно устраняются. Между тем, о серьезных инцидентах на БелАЭС белорусская и международная общественность обычно узнают из прессы»,  – аргументирует литовское внешнеполитическое ведомство. 

Как уже сообщалось ранее, в распространенном во вторник сообщении посольство Беларуси в Литве утверждало, что Литва должна озаботиться реализацией международных рекомендаций на Игналинской АЭС. 

«Европейские ведомства атомной безопасности после стресс-тестов рекомендовали Литве провести анализ безопасности бассейнов для хранения отработанного топлива ИАЭС, и исследовать случаи «не проектного» землетрясения. И Литва не сделала этого, ограничилась консервативными оценками. Для реализации оставшихся рекомендаций Литве потребовалось почти шесть лет», – говорится в сообщении. 

По сообщению посольства, Беларусь также отмечает недостаток информации о нарушениях, якобы имевших место при строительстве ИАЭС. 

В заявлении белорусского посольства уделяется внимание и строящейся у границы с Литвой БелЭАС, в нем утверждается, что «проект белорусской станции является единственным, выдержавшим новейшие стресс-тесты, можно сказать по беспощадным стандартам». 

В минувшую пятницу  Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы заявила, что из обнародованного белорусскими ведомствами плана выполнения рекомендаций по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС) предварительно видно, что до намеченного ввода станции в эксплуатацию проводить их в жизнь не намечается. 

Кабмин Литвы утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск претензии отметает.

Игналинская АЭС была остановлена в конце 2009 года, работы по ее закрытию планируется завершить к 2038 году. 

BNS
Беларусь не планирует устранить недостатки до пуска БелАЭС

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