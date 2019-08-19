Миграционная мафия начала использовать гидроциклы для доставки нелегалов в Испанию

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В последнее время набирает популярность новый способ доставки нелегальных мигрантов в Испанию из Марокко.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Перевозчики используют для этого гидроциклы. Три минуты — и «клиент» уже в Сеуте. А стоит эта «услуга» от 500 до 1 000 евро.

На прошлой неделе Гражданская гвардия задержала двоих таких перевозчиков — это граждане Марокко, которые доставляли нелегальных мигрантов на гидроциклах к берегам Испании. Один из них — несовершеннолетний. Завидев агентов, оба сбросили мигрантов в воду и попытались скрыться.

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