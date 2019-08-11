Миграционная ситуация

Фото BFL/Томаса Лукшиса

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В Литве значительно выросло число иностранцев, которые получили разрешение на временное проживание в нашей стране. Об этом свидетельствуют данные, представленные Департаментом миграции при МВД Литвы.

Департамент миграции, учреждение при Министерстве внутренних дел ЛР, осуществляет миграционную политику на государственном уровне.

За первые полгода этот документ получили 16883 иностранца, что на 47,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство разрешений были получены впервые, их выдали 12790 иностранцам, что на 59,1 % больше, чем в прошлом году. Еще 4093 человека заменили старый вид на жительство новым (на 18,7 % больше).

По данным на начало июля, число проживающих в Литве иностранцев достигло 66881, что на 23 % больше, чем в прошлом году. Доля иностранных граждан, проживающих в Балтийской республике, составляет 2,4 %.

В этом году в Литве было получено еще около 100 заявлений о предоставлении убежища — если в первой половине прошлого года было 145 таких заявлений, то за шесть месяцев текущего года было зафиксировано 240.

Уровень нелегальной миграции вырос. По данным департамента, 2919 иностранцам было отказано во въезде в Литовскую Республику в первой половине этого года, что на 18,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число иностранцев, временно размещенных в Центре регистрации иностранцев Государственной пограничной службы при Министерстве внутренних дел, которые были вынуждены покинуть Литву или вернуться в страну, откуда они прибыли, также увеличилось.

В первом полугодии текущего года, по сравнению с прошлым годом, на 15,4 % увеличилось число случаев восстановления литовского гражданства. Так, в этом году гражданство восстановлено для 1149 человек, а в первом полугодии прошлого года — для 996 человек.

В этом году в первой половине выдано и больше Шенгенских виз – 175553 (в первом полугодии 2018 года – 172 150).

Сегодня проблема мигрантов в Европейском союзе – одна из наиболее остро обсуждаемых тем. Во все времена причины миграции одни и те же. Во-первых, люди уезжают из отсталых государств в более развитые, стремясь получить доходное рабочее место, приобрести недвижимость, получить качественное образование и дать его своим детям. Во-вторых, целые семьи ищут за рубежом политического убежища, эвакуируются из зон военных действий.

Информация «ЛК», BNS