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Миграционная служба Швеции ужесточила законы в отношении беженцев из Сирии

Фото azertag.az

Миграционная служба Швеции (Migrationsverket) ужесточила миграционные законы в отношении беженцев из Сирии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, в качестве причины изменений был назван тот факт, что не все части пострадавшей от войны Сирии одинаково опасны.

В частности, в Migrationsverket было отмечено, что поскольку интенсивность военных действий в Сирии «немного уменьшилась», новые лица, ищущие убежища, «больше не будут автоматически получать защиту в Швеции». Отныне чиновники будут оценивать каждого сирийца, ищущего убежища, с учетом того, из какой части страны он прибыл. Жители шести «более опасных» провинций — Алеппо, Ракка, Идлиб, Хомс, Хама и Дейр-эз-Зор — все еще могут ожидать автоматического предоставления убежища. «Их индивидуальные причины — ходатайства о предоставлении убежища теперь гораздо важнее, чем они были раньше», — заявил директор Migrationsverket по правовым вопросам Фредрик Бейер. Теперь станет очень важно, кто вы, откуда вы прибыли и с каким риском вы сталкиваетесь.

Швеция часто называется одной из наиболее дружественных к беженцам стран, поскольку в последние годы она принимала больше лиц, ищущих убежища, на душу населения, чем любая другая страна ЕС. Только в 2015 году Швеция получила заявления на соискание убежища от более чем 150 тыс. человек.

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