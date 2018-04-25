default image
Греция построит два лагеря для мигрантов из Сирии

Подробнее...
default image
На весенней сессии сейма Литвы – голосования по высокопоставленным должностным лицам

Подробнее...
default image
Эрдоган встретится в Брюсселе с главами ЕК и Совета ЕС

Подробнее...
default image
Миграционные данные: в Литву прибыло больше, а уехало меньше

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия грозит обвалить цену на нефть

Подробнее...
default image
Иудеи всего мира начинают отмечать Пурим

Подробнее...
default image
Глава дипломатии ЕС намерен посетить Россию для обсуждения актуальных тем

Подробнее...
default image
В Литве учреждена новая партия – Национальное объединение

Подробнее...
default image
Госсекретарь, сенаторы США призывают Литву не ратифицировать соглашение ЕС и Кубы

Подробнее...
default image
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Подробнее...
default image
Франция запретила массовые мероприятия из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Литовский суд отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму

Подробнее...
default image
Британия потратила более $5 млрд на подготовку к Brexit

Подробнее...
default image
МИД Литвы не рекомендует поездки в Италию в связи с риском коронавируса

Подробнее...
default image
В Германии экологи решили добиться остановки СП-2

Подробнее...
default image
Израиль будет отправлять на карантин всех прибывших из-за границы

Подробнее...
default image
В Каунасе в Нерис попали нефтепродукты

Подробнее...
default image
Стало известно, когда Беларусь продолжит обсуждение дорожных карт с Россией

Подробнее...
default image
В Европе больше 9 тыс заболевших

Подробнее...
default image
Парадокс: с первым случаем коронавируса в стране страхи населения уменьшились

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Миграционные данные: в Литву прибыло больше, а уехало меньше

Фото BFL/Андрюс Уфартас

В феврале в Литву прибыло на 1398 человек больше, чем уехало, и положительная миграция фиксируется тринадцатый месяц подряд.

Как сообщил Департамент статистики, в феврале в Литву на жительство прибыл 4531 человек, из них 1845 являются гражданами Литвы. В январе количество прибывших было несколько меньше – 4050, но основную часть их составляли граждане Литвы, их было 2278.

В минувшем месяце количество покинувших Литву было меньше, чем в начале года, соответственно 3133 человека в феврале против  3422 человек в январе. Из всех уехавших в феврале 2231 был гражданином Литвы, в январе – 2423.

Глава Вильнюсского бюро Международной организации миграции Аудра Сипавичене отмечает, что миграционные тенденции уже некоторое время улучшаются, однако уезжающих граждан Литвы все равно больше, чем возвращающихся. 

реклама

«Уже некоторое время тенденции улучшаются – эмиграция в целом и эмиграция граждан Литвы сокращается, а иммиграция, в основном за счет граждан третьих стран, растет», – сказала BNS А. Сипавичене.

«Все же пока, хоть и незначительно, эмиграция граждан Литвы выше, чем количество возвращающихся на родину, поэтому у нас все еще негативное сальдо миграции литовских граждан, 531, такая разница в январе и феврале этого года между прибывшими и уехавшими гражданами Литвы», – сказала эксперт. 

По ее оценкам, одна из причин сокращающейся эмиграции – это выход Соединенного Королевства из Евросоюза, падение эмиграции в эту страну снижает и общие показатели.

Количество прибывающих в Литву людей превышает число уезжающих уже более года. В последний раз общий негативный показатель миграции фиксировался в январе 2019 года, когда в страну прибыли на 68 человек меньше, чем уехали. 

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Литву прибыло приблизительно на 10,8 тыс. человек больше, чем уехало: иммигрировали 40 тыс., эмигрировали – 29,2 тыс. человек.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600