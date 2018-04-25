Миграционные данные: в Литву прибыло больше, а уехало меньше

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В феврале в Литву прибыло на 1398 человек больше, чем уехало, и положительная миграция фиксируется тринадцатый месяц подряд.

Как сообщил Департамент статистики, в феврале в Литву на жительство прибыл 4531 человек, из них 1845 являются гражданами Литвы. В январе количество прибывших было несколько меньше – 4050, но основную часть их составляли граждане Литвы, их было 2278.

В минувшем месяце количество покинувших Литву было меньше, чем в начале года, соответственно 3133 человека в феврале против 3422 человек в январе. Из всех уехавших в феврале 2231 был гражданином Литвы, в январе – 2423.

Глава Вильнюсского бюро Международной организации миграции Аудра Сипавичене отмечает, что миграционные тенденции уже некоторое время улучшаются, однако уезжающих граждан Литвы все равно больше, чем возвращающихся.