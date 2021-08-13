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Миграционный кризис еще не преодолен

Фото BFL/Юстинаса Аушкялиса

Президент Литвы Гитанас Науседа видит значительный прогресс в преодолении миграционного кризиса, но отмечает, что его еще нельзя считать разрешенным. 

«Давайте четко расставим приоритеты – национальная безопасность, охрана границ, внутреннее спокойствие сегодня являются важнейшими вопросами, которые мы обязаны решить, и государство будет прилагать все усилия для того, чтобы они решались успешно. Я уже вижу немалый прогресс, который достигнут в этой сфере», – заявил президент во время посещения Мицкунай, что в Вильнюсском районе. 

Однако он подчеркнул, что кризис еще не преодолен. 

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«Я не сомневаюсь, что будут усилия для дальнейшего осложнения положения, которое возникло несколько месяцев назад, но мы дадим отпор этому, и режим должен это знать», – заявил президент.

В минувший понедельник он посетил Мицкунай, чтобы поблагодарить должностных лиц, охраняющих внешнюю границу Литвы и Евросоюза.

Государственный приоритет номер один

Физический барьер на границе с Беларусью должен быть возведен не за два года, а быстрее, заявил президент.

«Я считаю, что срок в два года является слишком долгим: мы должны возвести стену раньше, не жалеть для этого ресурсов», – сказал президент журналистам.

«Сегодня это не вопрос цены, не вопрос ограниченных ресурсов, сегодня это государственный приоритет номер один, и мы должны этот приоритет реализовать не за два года, а значительно быстрее», – подчеркнул он.

Глава страны также отметил, что стремиться к более короткому сроку позволяет то, что в настоящее время Литва уже решила, какой физический барьер нужен, должны быть приняты необходимые правовые документы.

Гитанас Науседа также считает, что «достаточно успешно решаются» вопросы логистики и поставки материалов.

«В первую очередь, конечно, нужно начать с 98-километрового участка, который особенно уязвим, и я верю, что общими усилиями мы это сделаем», – добавил он.

Вопросы прав человека 

Литва делает все, чтобы мигрантам обеспечивались права человека, однако противоположным образом складывается ситуация в Беларуси, утверждает министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. 

«Вопросы прав человека прежде всего должны подниматься в Беларуси, поскольку следует говорить о том, что происходит с этими людьми, которые сегодня находятся на белорусской стороне: у них отнимают документы, у них нет возможности вернуться в свою страну, хотя они выразили такое желание,  им не дают ни воды, ни еды. С ними поступают совершенно бесчеловечно», – заявила министр, посетившая вместе с президентом Вильнюсскую пограничную заставу.

Вопросы прав человека должны обсуждаться в ближайшее время с представителями Агентства по делам беженцев ООН.

По словам президент Литвы, он сочувствует мигрантам, ставшим «жертвами нечестных предпринимателей», «живым тараном».   

«Я действительно чувствую искреннюю симпатию к этим людям, которые оказались сейчас в такой ситуации. Очень жаль, что они стали жертвами определенных непорядочных предпринимателей, которые решили заработать большие деньги на нелегальной миграции, и по этой причине эти люди вынуждены страдать, реальность не соответствует их ожиданиям», – сказал Г. Науседа.

«Я думаю, что многие здесь переосмыслят свои действия в последнее время – как государства, так бизнес, а также сами люди поймут, что они оказались, к сожалению, по не зависящим от нас причинам  игрушками в руках диктатора – живым тараном. Очень жаль, что так случилось, но сегодня мы должны решать проблемы, которые встают перед Литвой, и мы это делаем», – добавил он.

Как отметил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, пограничники корректно обращаются с мигрантами, которых возвращают в Беларусь. 

«Я могу сказать, что в данный момент те действия, которые предпринимаются на государственной границе, соответствуют всем требованиям прав человека», – заявил глава погранслужбы на пресс-конференции.

В данный момент пограничникам разрешено возвращать незаконных мигрантов обратно в Беларусь, для этого можно использовать спецсредства. 

300 евро помощи 

Литва будет предоставлять 300 евро помощи мигрантам, которые добровольно согласятся вернуться на родину, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.  

Это предусмотрено в указе о добровольном возвращении иностранцев в страну происхождения, подписанном главой МВД Агне Билотайте. 

Иностранца информируют о возможности подать заявление о добровольном возвращении. Лицу, подавшему такое заявление, будут покупать билеты на дорогу и назначать одноразовую выплату в 300 евро. 

Ее будут выплачивать Департамент миграции и Служба охраны госграницы Литвы. 

Наличные деньги будут выдаваться иностранцу под расписку на пограничном контрольно-пропускном пункте в день его возвращения в зарубежное государство.

Проект добровольного возвращения и проект реинтеграции за счет средств Фонда миграции, убежища и интеграции осуществляет и Вильнюсское бюро Международной организации миграции. Оно выплачивает иностранцу, добровольно изъявившему желание вернуться на родину, одноразовую денежную помощь в размере 200 евро, оно также оказывает помощь реинтеграции – выделяет до 1,5 тыс. евро помощи на открытие малого бизнеса или его развитие, трудоустройство или обучение. Такая помощь в реинтеграции предоставляется не более чем в течение 12 месяцев с момента возвращения иностранца в страну происхождения. 

Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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