Миграционный кризис и пандемия корректируют планы министров

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Миграционный кризис и пандемия коронавируса корректируют планы литовских министров на отдых.

По причине миграционного кризиса отпуск отменил министр иностранных дел, лидер Союза Отечества-Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД планировал отдыха с понедельника две недели до 6 августа, сообщила BNS его представитель по связям с общественностью Витауте Шмайжите.

Свой отпуск сократила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которая планировала отдыхать до 29 июля, но вернулась на работу в минувшую среду, в начале августа не пойдет в запланированный отпуск и глава МВД Агне Билотайте.

Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью А. Билотайте Сакайсте Бараускене, министр вернулась из отпуска раньше в связи с «потоком работы, ухудшающейся эпидемиологической ситуацией».