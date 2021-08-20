Миграционный кризис: реакция регионов

«В деятельности муниципалитетов — меньше политиканства, больше конкретной работы. Вот почему мы призываем к обсуждению конкретных способов управления кризисом и первоочередных решений, чтобы мы могли подготовиться к ним должным образом. Мы не хотим, чтобы важные решения для всех жителей страны застигли нас врасплох или были спущены сверху за один день, — мы хотим заранее спланировать, оценить возможности и точно знать, к чему и на каких условиях готовиться», — сказал президент Ассоциации муниципалитетов Литвы Миндаугас Синкявичюс.

Президент Ассоциации муниципалитетов Литвы является и первым заместителем председателя Литовской социал-демократической партии.

По его словам, очевидно, что сейчас необходимо говорить об альтернативном варианте первоначального плана правительства по локализации мигрантов, а не о распределении их по всей стране.

Основные вопросы, поднятые мэрами, связаны с определением реальной ситуации, прогнозами и рядом решений, как с целью обеспечения того, чтобы нелегальные мигранты не въезжали на территорию Литвы, так и с заботой о тех, кто уже находится в стране. Кроме этого, участников интересовал вопрос, есть ли планы по размещению нелегальных мигрантов в других муниципалитетах.

Предлагают локализовать места проживания мигрантов

В настоящее время нелегальные мигранты размещены в 8 муниципалитетах.

Муниципалитеты ранее выражали поддержку принципу локализации проживания мигрантов в специально спроектированной инфраструктуре. Самоуправления обязали предоставить помещения только на период карантина (10 дней), но и после него мигранты продолжают там жить.

Мэры также отметили, что, хотя предварительный список приемлемых затрат был утвержден Министерством финансов 12 июля, он не предусматривал компенсации многих затрат, понесенных муниципалитетами при адаптации нежилых зданий для размещения мигрантов, на обеспечение безопасности, оплату сотрудникам за дополнительную нагрузку. Обещание министра финансов возместить затраты «в разумных пределах», не отвечает на все вопросы, это могло бы исправить включение в уточненный список приемлемых затрат с учетом практических соображений, предоставленных муниципалитетами.

Отсутствие переводчиков и нехватка коммуникации с населением

Еще один важный и нерешенный вопрос — это лечение нелегальных мигрантов. Руководители приграничных муниципалитетов заявили, что мигранты особенно часто вызывают скорую помощь, и при выявлении серьезной проблемы со здоровьем очень не хватает переводчиков, врачам сложно договориться. Также сложно получить помощь дерматовенерологов, онкологов, психиатров и других специалистов, до сих пор неясно, в какие клиники перевозить пациентов с неотложными проблемами со здоровьем, отметил президент Ассоциации муниципалитетов Литвы.

Столкнувшись с опасениями населения по поводу своей безопасности, руководители муниципальных образований также спрашивают, какие силы сосредоточены на границе и в районах проживания нелегальных мигрантов и существует ли план скоординированного и регулярного общения с населением.

«Как в начале кризиса, так и сейчас муниципалитеты готовы внести свой вклад в его решение, но через месяц мы вынуждены вновь задавать вопросы и ждать ответов», — резюмировал позицию самоуправлений М. Синкявичюс.

С начала года на границе Литвы и Беларуси были задержаны свыше 4,1 тысячи нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.