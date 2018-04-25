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Миллионам людей грозит голод из-за карантина и коронавируса

Photo by Filipe Moreira on Foter.com / CC BY-SA

В ряде стран от голода, вызванного пандемией коронавируса и ограничительными мерами, умрет больше людей, чем от самой инфекции. Такой прогноз сделала международная благотворительная организация Oxfam.

По ее оценкам, смертность от голода до конца года может вырасти до 12 тысяч человек в сутки и, вероятно, превысит смертность от COVID-19. Голод грозит населению Йемена, Конго, Афганистана, Венесуэлы, Сахели (Буркина-Фасо), Эфиопии, Судана, Сирии и Гаити.

В этих странах и регионах проживает 65% людей, которым угрожает голод. Однако в последнее время нехватку еды начинают ощущать и жители более благополучных стран со средним уровнем дохода — Индии, ЮАР и Бразилии.

Вооруженные конфликты и слабые экономики таких стран как Йемен, Афганистан и Сирия стали причиной гуманитарного кризиса, а теперь дополнительной угрозой для населения стало нарушение международного сообщения, в связи с чем трудно, а подчас и невозможно доставить гуманитарную помощь.

В 2019 году, по оценкам специалистов, 821 миллион людей испытывали нехватку продовольствия. Из них 149 миллионов страдали от голода.

В Oxfam подчеркивают, что на планете продовольствие производится с избытком, а причинами голода является экономический кризис и социальное неравенство.

Ранее ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов», возникшей из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. По оценкам ООН, до конца года голодать будут 270 миллионов людей, тем самым их число по сравнению с прошлым годом вырастет на 82%.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 12 млн человек, умерли почти 550 тысяч. Лидером по обоим показателям остаются США — более 3 млн и 132,3 тысяч человек соответственно. На вторых позициях в обеих категориях — Бразилия. Великобритания — самая пострадавшая страна в Европе: 288,5 тысяч заболевших (7 место в мире) и 44,6 тысячи умерших (3 место в мире).

Хотя в Европе в целом ситуация улучшается, в других уголках мира угроза нарастает. В Токио (Япония) зафиксировано рекордное суточное число новых случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии — 220 зараженных, пишет Русская служба BBC. Власти говорят, что статистический скачок связан с более масштабным тестированием. Однако медики указывают, что очаговые вспышки стали появляться по всей стране вскоре после того, как чуть более месяца назад был ослаблен карантин.

Эпицентрами новой вспышки в Токио стали кварталы развлечений, где сконцентрированы бары, рестораны и ночные клубы. В эти выходные правительство Японии планировало снова открыть стадионы и спортивные арены с условием, что число болельщиков на трибунах не будет превышать 5 тысяч человек. Однако при новом развитии ситуации с COVID-19 и на фоне общественного недовольства планы могут быть пересмотрены. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии коронавирусом заболели 20,5 тысячи человек, умерли — 982.

Мельбурн, второй по величине город Австралии, с полуночи среды вновь оказался на карантине. 12 районов города уже находились в карантине всю прошедшую неделю. Улицы Мельбурна опустели, люди снова стоят в очередях в магазины с соблюдением максимальной социальной дистанции. Кафе и рестораны вернулись к режиму работы только на вынос. Австралия — одна из стран, оперативно введших строгие ограничительные меры в самом начале пандемии. К тому же в каждом штате и в каждом крупном городе, по усмотрению местных властей, действовали собственные меры безопасности. Что именно спровоцировало новый виток заболеваемости, пока неясно.

В Австралии за все время эпидемии заболели чуть более 9 тысяч человек, умерли — 106.

В Индии число заболевших превысило четверть миллиона человек. За последние сутки медики зарегистрировали 25 тысяч новых случаев. Самые зараженные районы страны — Дели и штаты Махараштра и Тамилнад. Власти значительно расширили масштабы тестирования в последние недели, но, по словам экспертов, этого недостаточно для такой густонаселенной страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в Индии составляет 767,2 тысячи человек (3 место в мире), умерших — более 21 тысячи. Однако, по мнению местных экспертов, истинные цифры значительно выше.

NEWSru.com

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