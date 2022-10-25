Миллионер Риши Сунак станет самым молодым премьер-министром Великобритании

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Бывший министр финансов Риши Сунак, с отставки которого началось падение Бориса Джонсона, утвержден в роли лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании moscowtimes.ru. В понедельник его оппонент, лидер Палаты общин Пенни Мордонт, сняла свою кандидатуру на внутрипартийных выборах, не набрав нужной поддержки.

По правилам для участия в выборах нужно получить поддержку не менее 100 депутатов своей партии. Однако публично за Мордонт высказались около 25 членов парламента от консерваторов.

Родившийся в 1980 г. Сунак станет самым молодым премьером в современной истории Великобритании. Тони Блэр и Давид Кэмерон были старше, когда переезжали на Даунинг-стрит, 10. Столько же лет, сколько Сунаку, было в 1812 г. лорду Ливерпулю. Абсолютный рекорд принадлежит Уильяму Питту-младшему, который занял кресло премьера в 1783 г. в возрасте 24 лет.

Сунак также первый не белый премьер страны. Его родители — индийцы, а прибыли они в Великобританию из восточной Африки. Он учился в престижной частной школе, летом работал официантом. Изучал философию, политику и экономику в Оксфордском университете. Работал аналитиком в Goldman Sachs, был партнером в двух хедж-фондах.

Его жена Акшата Мурти — бизнесвумен и дочь индийского миллиардера Нараяны Мурти, сооснователя IT-компании Infosys. Forbes оценивает его состояние в $4,5 млрд.

Считается, что Сунак может быть самым богатым премьером. Наблюдатели оценивают состояние его семьи примерно в 700 млн фунтов. Сам он никогда не говорил о его размере.

Его первая попытка возглавить правительство оказалась неудачной — летом он проиграл выборы Лиз Трасс. Они состязались после отставки Бориса Джонсона, которая последовала за уходом из правительства нескольких видных его членов, начиная с Сунака, который назвал свой подход к экономике «фундаментально слишком отличающимся» от подхода Джонсона. Против премьера, который назначил Сунака министром финансов в феврале 2020 г., тогда сыграли и его сомнительные с этической точки зрения поступки.

Трасс продержалась на своем посту всего 44 дня — меньше любого другого премьера. За это время Трасс и ее министр финансов Квази Квартенг успели спровоцировать финансовый и политический кризисы.

Они хотели снизить налоги на 43 млрд фунтов и компенсировать выпадающие доходы за счет новых заимствований. Рынок отреагировал обвалом курса фунта и гособлигаций. При этом во время летней предвыборной кампании Трасс обвиняла более осторожного Сунака, который высказывал сомнения относительно ее обещаний снизить налоги, в «нагнетании страха». Она даже назвала своего оппонента «проектом „Страх“».

В воскресенье Сунак пообещал «починить экономику», заявив: «Добросовестность, профессионализм и подотчетность будут на каждом уровне правительства, которым я руковожу».

Рынок в понедельник приветствовал очевидную победу Сунака снижением доходности 10-летних казначейских облигаций на 25 базисных пунктов до 3,79% (при Трасс она достигала 4,5%). Курс фунта изменился слабо.