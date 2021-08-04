Миллионы россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в беседе с РИА Новости назвал количество россиян, которые не смогут выехать за границу из-за долгов.

По его словам, столкнуться со сложностями может каждый шестой заемщик в стране. При условии, что кредитор получит соответствующее судебное решение, страну не смогут покинуть около 7,2 миллиона человек. Именно у такого количества людей в настоящее время имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

Во избежание проблем на границе, эксперт рекомендует всем россиянам, имеющим или имевшим в прошлом задолженность, проверить наличие исполнительного производства за 10-14 дней до выезда за границу.

Сделать это можно на сайте Федеральной службы судебных приставов по фамилии, имени и отчеству. В случае обнаружения себя в базе исполнительных производств, нужно в полном объеме погасить долг и уведомить об этом орган, наложивший запрет. После этого придется ждать около десяти рабочих дней, пока обновятся данные.

В случае если поездка за границу нужна для прохождения лечения, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку, отмечает Мехтиев. Для этого необходимо написать заявление в ФССП или обратиться в суд. Также нужно будет доказать, что поездка носит важный характер и не может быть отложена.

Ранее сообщалось, что россияне, выезд которых ограничен из-за долгов, задолжали в общей сложности 1,6 триллиона рублей.