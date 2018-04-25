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Мимо Земли рекордно близко пролетит астероид

Фото pixabay.com

В четверг, 24 сентября, к Земли чрезвычайно близко подлетит астероид 2020 SW. Об этом сообщается на сайте Space.

В Центре изучения околоземных объектов отметили, что столкновения космического тела с Землей не ожидается. При этом он пронесется Он приблизится к Земле всего на расстояние 22 тыс. километров.

К примеру, Луна расположена в 384 тысячах километров от Земли, или в 30 земных шарах. Астероид же пройдет на расстоянии всего 2,1 земных шаров. Таким образом, 2020 SW окажется даже ближе, чем телевизионные и погодные спутники.

Ученые отмечают, что длина космического тела составляет около 4,4-9,9 метра. Астрономы обнаружили его только 18 сентября. С поверхности планеты 2020 SW невооруженным глазом будет не видно.

korrespondent.net

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