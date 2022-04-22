Литовский министр финансов Гинтаре Скайсте на встрече с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) Анной Бьерде призвала приостановить членство России и Беларуси в международных финансовых организациях.
В Минфине сообщили, что во время встречи с вице-президентом ВБ министр подчеркнула необходимость мобилизации финансовой поддержки Украины и отстранения России и Беларуси из международных финансовых институтов — ВБ и МВФ, тем самым лишив их доступа к институциональным ресурсам и решениям по помощи Украине.
«Мы призываем международное сообщество принять решительные меры и исключить Россию и Беларусь из списков членов Международного валютного фонда и Всемирного банка, не позволяя им влиять на решения о помощи Украине», — сказала она.
По данным министерства, во время встречи министр финансов также подчеркнула необходимость мобилизации широкомасштабной финансовой помощи Украине для удовлетворения как краткосрочных, так и долгосрочных потребностей страны в восстановлении.
На этой неделе Скайсте находится с визитом в Вашингтоне, где участвует в весенних заседаниях Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ.
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“Минфин Литвы призвал лишить РФ и Беларусь членства в международных финорганизациях”
Анекдот. Сидит обезьяна на дереве. Внизу лежит лев. Обезьяна издевается, обзывает льва и бросает в него кокосовые орехи. Вдруг ветка ломается и она падает прямо перед носом у льва. Жалобным голосом: » Лёва, не поверишь — спустилась извиниться! »
Я вспомнил этот анекдот, наблюдая сегодня отношение коллективного Запада к России. Ветка пока не треснула, но, что мы будем делать, когда она сломается?