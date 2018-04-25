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Минфин Литвы: в 2020 году экономический рост страны замедлится

Фото lrv.lt

Литовское Министерство финансов не меняет прогнозы – в 2020 году экономический рост страны замедлится, хотя и будет выше среднего показателя в Евросоюзе.  

«Интенсивный экономический рост экономики не будет длиться вечно, международный климат ухудшается, международные организации ухудшают прогнозы. Такой риск, несомненно, повлияет на литовскую экономику. В следующем году экономика будет расти, рост будет поддерживать внутреннее потребление, однако он замедлится и будет более хрупким. Поэтому мы все должны быть осторожнее», – заявил в среду министр финансов Вилюс Шапока, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.

Минифин повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте – 2,6%), однако в будущем рост замедлится.

Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.  

Вице-министр финансов Мигле Тускене объясняет достаточно большую разницу между весенними и осенними прогнозами процессом выхода Великобритании из ЕС и ростом инвестиций. 

«Оценивая и обновляя прогнозы, мы учли, как фактические результаты, так и риски. Прежде всего, то, что было в мартовских прогнозах – мы заложили предложение о Brexit в конце марта – была совершенно конкретная дата. Фактические результаты также оказывают влияние на прогнозы. Инвестиции росли более интенсивно», – сказала М. Тускене.

По ее словам, прогноз инфляции обновлен незначительно.  

«На весь прогнозируемый период в росте цен не ожидается больших скачков, инфляция составил около 2%», – сказала вице-министр. 

Согласованный годовой показатель инфляции в стране в 2019 году составит 2,4%, это на 0,2 проц. пункта больше, чем ожидалось в марте, а в 2020 году – 2,3%, что на 0,1 проц. пункта больше.

По сообщению министерства, положительные изменения среднемесячной начисленной заработной платы в стране в 2019 году составят 8,3% – это на 0,3 проц. пункта больше, чем ожидалось весной, а в 2020 году  – 7,4%, или на 1 проц. пункт больше.

BNS

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