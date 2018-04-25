Минфин предлагает увеличить акцизы, расширить налогообложение недвижимости

Министерство финансов предлагает со следующего года повысить акцизы на крепкий алкоголь, табак и топливо, а также расширить налогообложение некоммерческой недвижимости.

Ожидается, что это увеличит доходы государственного бюджета на 61,5 млн. евро.

Как говорится в заявлении министерства, проект налоговых поправок был представлен на утверждение общественности и заинтересованным учреждениям. Правительству на рассмотрение предложение будет представлено вместе с проектом бюджета на 2020 год.

В документе предлагается повысить ставки акцизов на этиловый спирт (10,5%), бензин (7,3%), дизельное топливо (7,2%), в том числе сельскохозяйственное дизельное топливо (44,6%), и изделия из нагреваемого табака (65 процентов).

Планируется, что это увеличит доходы государственного бюджета на 53,5 млн. евро. Большая часть дохода будет получена за счет повышения акцизов на дизельное топливо (24 млн. евро и еще 6,5 млн. евро от дизельного топлива для фермеров) и этилового спирта (10 млн. евро).

Эти изменения, если они будут одобрены Сеймом, могут привести к увеличению средней цены крепких напитков примерно на 0,45 евро за литр, бензина примерно на 0,04 евро за литр, дизельного топлива примерно на 0,03 евро за литр, и вышеуказанных табачных изделий — около 0,33 евро.

Также был подготовлен проект Закона о налоге на недвижимость, в котором предлагается расширить налоговую базу некоммерческой недвижимости для жителей. Предлагается уменьшить не облагаемую стоимость недвижимости с 220 тыс. евро до 100 тысяч евро и установить минимальный тариф налога на коммерческую недвижимость в размере 0,5% (сейчас 0,3%). В результате этих изменений государственный бюджет получит дополнительно 8 млн. евро, а муниципальные бюджеты около 1,2 млн. евро в год.

В настоящее время только около 3,5 тыс. жителей платят налог на недвижимость. Предлагаемое изменение в налогообложении недвижимости затронет около 37 тыс. человек, из которых порядка 26 тысяч в Вильнюсе.

Предлагаются также изменения в исчислении налога на земли сельскохозяйственного назначения. Предлагается увеличить коэффициент амортизации земли с 0,35 до 0,5, но муниципалитеты самостоятельно должны принять решение о применении льгот и налоговых тарифов. Это может принести до 7 миллионов евро дополнительного дохода в бюджеты муниципалитетов.

В то же время предлагается внести изменения в Постановление Правительства о вычете командировочных расходов за рубежом. Предлагается, что суточные не будут облагаться налогом, если зарплата работника составляет 1,5 минимальных месячных зарплаты (ММА), при этом в настоящее время применяется коэффициент 1,3 ММА.

Предполагается, что изменение налогообложения командировочных увеличит доходы государственного и муниципального бюджетов от подоходного налога примерно на 19,7 млн. евро. Однако доходы государственного бюджета от налога на прибыль снизятся примерно на 9 млн. в год. Ожидается, что эти изменения также приведут к увеличению общего годового дохода Государственного фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, Гарантийного фонда и Фонда долгосрочных пособий по безработице примерно на 18 млн. евро.

Министерство также в целом одобряет поправку к Закону о подоходном налоге физических лиц, зарегистрированную членами Сейма. Поправка предусматривает более медленное увеличение размера необлагаемого налогом дохода (ННД) с 2020 по 2021 год и более высокий прогрессивный тариф подоходного налога — 32 % вместо 27 %. Это позволит увеличить доход бюджета на 78 миллионов евро.

Так же будет предложено, чтобы приняв поправки о более медленном увеличении ННД, не был уменьшен порог дохода, до которого он применяется.

В то же время, предложения парламентариев о сокращении ННД для людей с ограниченными возможностями и инвалидов было отклонено, поскольку правительство в августе этого года одобрило законодательные изменения, направленные на увеличение ННД для людей с ограниченными возможностями и инвалидов на 2020–2021 годы.