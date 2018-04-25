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Минфин создал фонд по смягчению последствий коронавируса

Nuotrauka pixabay.com

Мифин Литвы учредил Фонд по смягчению последствий нового коронавируса, первые средства которого будут предназначаться для медиков и больниц – на них будут покупаться средства защиты, реагенты и другое медицинское оборудование.

«Я подписал распоряжение о создании фонда поддержки, который поможет тем, кто в этом больше всего нуждается, быстро (…). Нашим самым уязвимым членам общества. Каждое большое и малое предприятие, каждый житель сможет сделать пожертвования в борьбе с вирусом», — сказал министр финансов Вилюс Шапока на интернет-пресс-конференции в пятницу.

Общественно будет информироваться о том, сколько средств собрано в фонд и на что они расходуются. Как утверждает Минфин, в фонд уже пожертвовано 44 тыс. евро.

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