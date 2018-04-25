Минфин: спад экономики Литвы в этом году составит 7%, рост в следующем году — 5,9%

Фото lrv.lt

Новые статистические данные позволяют надеяться, что нижняя точка спада литовской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 быа пройдена в апреле, а во втором полугодии нынешнего года, если не останется ограничений экономической деятельности в Литве и Евросоюзе (ЕС), ожидается постепенное восстановление экономики страны, прогнозирует Министерство финансов.

Как показывают допущения нового сценария экономического развития, в этом году спад литовской экономики должен составить 7%, а в следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) прирастет на 5,9%. Потом средний рост ВВП может составить 2,6 % в год. В апреле Минфин прогнозировал, что спад ВВП страны в этом году будет 7,3%, а его прирост в 2021 году — 6,6%.

«Экономика стабилизируется, экономика восстанавливается (…) Поэтому мы считаем, что в 2021 году экономика будет расти, го уровня 2019 года мы еще не достигнем — это произойдет в 2022 году», – сказала вице-министр финансов Мигле Тускене, представляя во вторник новые макроэкономические прогнозы.