default image
Литва закупит вакцину от COVID-19, которой хватит привить 1,24 млн человек

Подробнее...
default image
В Польше из-за наплыва пациентов с COVID-19 могут развернуть полевые госпитали

Подробнее...
default image
В правительство вносится проект бюджета на 2021 год с дефицитом власти в 5% ВВП

Подробнее...
default image
ЕС введет санкции по делу Навального

Подробнее...
default image
Минимальная зарплата должна увеличиться на 35 евро, пособие на детей - на 10 евро

Подробнее...
default image
В Норвегии будут бесплатно предоставлять вакцину против COVID-19

Подробнее...
default image
Лавров допустил прекращение диалога России с Евросоюзом

Подробнее...
default image
В Вильнюсе предлагается ограничить досуг в помещении, сократить время работы баров

Подробнее...
default image
В ФРГ впервые за 10 лет сократилась численность населения

Подробнее...
default image
В центре регистрации беженцев 8 случаев COVID-19, они заразились в Литве

Подробнее...
default image
Беспокойство вызывает новый очаг коронавируса в доме опеки в Кельме

Подробнее...
default image
В Англии вводят трёхуровневую систему мер по борьбе с COVID-19

Подробнее...
default image
Возобновляются рейсы из Вильнюса в Стамбул

Подробнее...
default image
Более 180 стран присоединились к инициативе по распределению вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 139 новых случаев коронавируса, три смерти, общее число — 6505

Подробнее...
default image
Кипр прекращает предоставлять гражданство за инвестиции

Подробнее...
default image
Литва намерена направить больше военных в учебную миссию в Ираке

Подробнее...
default image
С начала пандемии COVID-19 заразились более 700 медработников в Литве

Подробнее...
default image
В Исландии готовятся к извержению самого активного вулкана страны

Подробнее...
default image
Facebook запретит контент, отрицающий холокост

Подробнее...
default image
Литва финансово способна выдержать еще одну вспышку коронавируса– В. Шапока

Подробнее...
default image
Дефицит многих стран будет больше, чем у Литвы – Гитанас Науседа

Подробнее...
default image
ВОЗ отвергает стратегию достижения иммунитета за счет циркулирования коронавируса

Подробнее...
default image
В крупных городах на этой неделе планируют начать отопительный сезон

Подробнее...
default image
Перед выборами в США американцы скупают оружие рекордными темпами

Подробнее...
default image
Г. Науседа: после выборов в сейм возможна и левая, и правая коалиция

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис и Р. Карбаускис видят возможность сформирования левоцентристской коалиции

Подробнее...
default image
Чехия до конца месяца вводит жесткий карантин

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: в ЕС не осталось сомневающихся по санкциям А. Лукашенко

Подробнее...
default image
Сезонные рабочие в ЕС получат европейскую зарплату

Подробнее...
default image
В ЕС вводят единую систему перемещения в зоне Шенгена на период пандемии

Подробнее...
default image
Беларусь отказалась от услуг своего почетного консула в Литве

Подробнее...
default image
В Литве около 55 активных очагов коронавируса – НЦОЗ

Подробнее...
default image
Страны Европы вводят новые ограничения в борьбе с COVID-19

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа поздравил все партии, прошедшие в сейм на выборах

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс рад активности зарубежных литовцев, о планах пока не говорит

Подробнее...
default image
Во избежание локдауна в ЕС разработали единую систему передвижения между регионами

Подробнее...
default image
От коронавируса умерли три человека, еще десять заразившихся умерли от других причин

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 118 новых случаев коронавируса, три смерти, общее число - 6366

Подробнее...
default image
Въезжающие в Латвию должны заполнять электронные анкеты

Подробнее...
TOP,Новости,Общество,Экономика

Минимальная зарплата должна увеличиться на 35 евро, пособие на детей — на 10 евро

Фото pixabay.com

Правительство Литвы предлагает повысить в следующем году минимальную месячную зарплату с 607 до 642 евро, а пособие на детей — с 60 до 70 евро. 

Такие цифры намечены во внесенном в правительство в среду министром финансов Вилюсом Шапокой проекте государственного бюджета на 2021 год. 

Кабмин одобрил повышение минимальной зарплаты на 35 евро, но премьер Саулюс Сквярнялис упомянул, что у новых властей еще будет возможность пересмотреть это решение, если изменятся прогнозы роста экономики. 

По словам В. Шапоки, средняя пенсия по старости в следующем году должна повыситься примерно на семь процентов — с 377 евро до 404 евро. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.