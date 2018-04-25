Минимальная зарплата должна увеличиться на 35 евро, пособие на детей — на 10 евро

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Правительство Литвы предлагает повысить в следующем году минимальную месячную зарплату с 607 до 642 евро, а пособие на детей — с 60 до 70 евро.

Такие цифры намечены во внесенном в правительство в среду министром финансов Вилюсом Шапокой проекте государственного бюджета на 2021 год.

Кабмин одобрил повышение минимальной зарплаты на 35 евро, но премьер Саулюс Сквярнялис упомянул, что у новых властей еще будет возможность пересмотреть это решение, если изменятся прогнозы роста экономики.

По словам В. Шапоки, средняя пенсия по старости в следующем году должна повыситься примерно на семь процентов — с 377 евро до 404 евро.