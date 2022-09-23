Минимальная зарплата: критерии роста

Эксперт подчеркивает, что если ММЗ уже определяется правительством, то она должна хотя бы минимально отражать реальную ситуацию в экономике страны, то есть способность компаний и организаций платить такую ​​зарплату. Поэтому важно учитывать критерий эффективности работы.

«Повышение производительности создает больше добавленной стоимости и, таким образом, увеличивает доход компаний. Если произойдет обратное и ММЗ увеличится, а производительность труда не повысится, то компаниям будет нечем платить более высокую заработную плату», — сказала К. Мицкуте.

О необходимости учета динамики производительности труда говорится и в Директиве о критериях определения ММЗ, которая находится на рассмотрении в учреждениях Евросоюза. Предлагается разрешить дифференциацию ММЗ по регионам, отраслям, группам лиц и т. д.

«Когда будет принята директива Евросоюза, в формулу расчета ММЗ нужно будет ввести критерий продуктивности. Таким образом, ЕС стремится поддерживать конкурентоспособность экономик стран-членов и обеспечивать гармоничный социально-экономический прогресс. Текущие условия побуждают нас связать рост заработной платы и производительности сейчас, не дожидаясь более серьезных кризисов», — сказала старший эксперт Литовского института свободного рынка Каролина Мицкуте.

Каролина Мицкуте, старший эксперт Литовского института свободного рынка