Минимальная зарплата: критерии роста

На заседании Трехстороннего совета обсуждаются размер и формула расчета минимальной месячной заработной платы (ММЗ), которая будет применяться с 2023 года. Литовский институт свободного рынка (LLRI) подчеркивает, что объединение не облагаемого налогом дохода (ННД) и минимальной месячной заработной платы (MМЗ) облегчило бы задачи экономики страны.
«Увеличение ННД — это гарантированный способ увеличения доходов населения», — отметила старший эксперт Литовского института свободного рынка Каролина Мицкуте.
Эксперт подчеркивает, что если ММЗ уже определяется правительством, то она должна хотя бы минимально отражать реальную ситуацию в экономике страны, то есть способность компаний и организаций платить такую зарплату. Поэтому важно учитывать критерий эффективности работы.
«Повышение производительности создает больше добавленной стоимости и, таким образом, увеличивает доход компаний. Если произойдет обратное и ММЗ увеличится, а производительность труда не повысится, то компаниям будет нечем платить более высокую заработную плату», — сказала К. Мицкуте.
О необходимости учета динамики производительности труда говорится и в Директиве о критериях определения ММЗ, которая находится на рассмотрении в учреждениях Евросоюза. Предлагается разрешить дифференциацию ММЗ по регионам, отраслям, группам лиц и т. д.
«Когда будет принята директива Евросоюза, в формулу расчета ММЗ нужно будет ввести критерий продуктивности. Таким образом, ЕС стремится поддерживать конкурентоспособность экономик стран-членов и обеспечивать гармоничный социально-экономический прогресс. Текущие условия побуждают нас связать рост заработной платы и производительности сейчас, не дожидаясь более серьезных кризисов», — сказала старший эксперт Литовского института свободного рынка Каролина Мицкуте.
Каролина Мицкуте, старший эксперт Литовского института свободного рынка