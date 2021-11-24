Минимум за 30 лет: в Китае снизилась рождаемость

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В Китае уровень рождаемости упал до самого низкого уровня более чем за 30 лет. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в 2020 году в Китае рождаемость составил 8,5 на 1000 человек. Впервые за десятилетие этот показатель самый низкий с 1978 года.

Уровень прироста населения составляет 1,45 и также рекордно низкий.

Причиной низкой рождаемости стала демографическая политика «одна семья — один ребенок», которая была введена в Китае в 1980 году (норма была отменена только в 2015 году), а также рост цен и стоимости жилья.

Ранее сообщалось, что в Китае запретили аборты без медицинских показаний.