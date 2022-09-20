Министерства предлагают повысить минималку и необлагаемый доход

Министерства Финансов и Социальной защиты и труда предлагают правительству увеличить со следующего года минимальную месячную зарплату (ММЗ) на 110 евро до 840 евро (до налогообложения), а не облагающийся налогами размер дохода (ННРД) — на 85 евро до 625 евро, подтвердили BNS источники в правительстве.
В таком случае ММЗ увеличится на 15%, а ННРД — почти на 16%.
Новые ММЗ и ННРД, которые применялись бы с января 2023 года, кабмин рассмотрит на совещании в среду, одного проекты решения пока не обнародуются.
Трехсторонний совет, который представляет правительство, работодателей и работников, на прошлой неделе не согласился с увеличением ММЗ и представит правительству разные мнения.
Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас заявил в Трехстороннем совете, что правительству придется принять решение «где-то посередине» между 800 и 888 евро.
Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее заявила, что возможный более низкий рост экономики и заработной платы в следующем году следует учитывать при обсуждении минимальной заработной платы.
В этом году MMA составляет 730 евро (до налогообложения), или 550 евро «на руки», а ННРД — 540 евро.
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