Министерства предлагают повысить минималку и необлагаемый доход

Новые ММЗ и ННРД, которые применялись бы с января 2023 года, кабмин рассмотрит на совещании в среду, одного проекты решения пока не обнародуются.

Трехсторонний совет, который представляет правительство, работодателей и работников, на прошлой неделе не согласился с увеличением ММЗ и представит правительству разные мнения.

Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас заявил в Трехстороннем совете, что правительству придется принять решение «где-то посередине» между 800 и 888 евро.

Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее заявила, что возможный более низкий рост экономики и заработной платы в следующем году следует учитывать при обсуждении минимальной заработной платы.

В этом году MMA составляет 730 евро (до налогообложения), или 550 евро «на руки», а ННРД — 540 евро.

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