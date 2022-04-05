Министерства предлагают Сейму не ограничиваться запретом Z и георгиевской ленты

Nuotrauka BNS/ Vygintas Skaraitis

Министерства внутренних дел и юстиции предлагают Сейму Литвы не ограничиваться запретом ставшей символом войны России в Украине буквы Z и георгиевской ленты.

Они отмечают, что в Литве следует наказывать за использование всех символов тоталитарных и авторитарных режимов, за подстрекательство и пропаганду не только агрессии, но и военных преступлений, преступлений против человечности.

Такие замечания представители министерств во вторник представили Комитету Сейма по культуре, рассматривавшему две инициативы парламентариев запретить связанные с военной агрессией России в Украине символы.

Члены комитета поддержали все предложения, оставив принятие окончательного решения о формулировках основному комитету — По праву и правопорядку. Именно тот вариант, который выберет этот комитет, и будет поставлен на голосование в Сейме.

По словам представителей Минюста, в Кодексе об административных правонарушениях не следует устанавливать исчерпывающий список подлежащей запрету символики, так как значение различных символов может меняться, могут появиться и другие знаки, выражающие поддержку агрессии.

Как утверждает МВД, есть и другие буквы, помимо Z и V, символизирующие осуществляющие агрессию российские вооруженные силы, например, также используются буквы O, X, A.

Министерство предлагает не указывать в Кодексе об административных правонарушениях конкретные символы буквами или другими знаками, а использовать общую установку — что ответственность применяется за распространение, использование или иную публичную демонстрацию используемых Россией или другим государством-агрессором символов, связанных с осуществленной или осуществляемой ею агрессией в отношении других государств.

Оба министерства также предлагают наказывать за пропаганду не только агрессии, но и военных преступлений, преступлений против человечности.

«Если мы ограничимся только пропагандой военной агрессии, те люди, которые будут вешать георгиевские ленты и радоваться — надеюсь, этого никогда не будет — бучанской трагедии и преступлениям в других городах, (могут избежать ответственности — BNS), это не считается преступлениями агрессии, это уже более опасные преступления», — сказал на заседании Комитета по культуре советник Группы по вопросам уголовной юстиции Минюста Мартинас Добровольскис.

Также предлагается записать наряду с тоталитарными режимами и авторитарные.

Сейм рассматривает два схожих предложения запретить ставшую символом российского вторжения в Украину букву Z и георгиевскую ленту. Оба они были приняты в первом чтении и теперь Комитет по праву и правопорядку должен будет свести их в одно предложение.

В соответствии с одним проектом, предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим символам, а за их демонстрацию и распространение штрафовать на 300-500 евро.

Другой проект предусматривает, что штрафы будут налагаться за распространение и демонстрацию символов не только нацистского и коммунистического режимов, но и других авторитарных режимов (георгиевской ленты, букв Z и (или) V).

Согласно проекту, за это предлагается штрафовать на сумму от 300 до 700 евро. Для юридических лиц размер штрафа должен составить до 1,2 тыс. евро.

Сейчас Закон о собраниях запрещает демонстрирование флагов, гербов, военной формы нацистской Германии, СССР или Литовской ССР, символов нацистских или коммунистических организаций, исполнение гимнов нацистской Германии, СССР или Литовской ССР.

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