Министерство отказывается от платы за регистрацию автомобиля, оставляет только налог на выхлопы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Министерство окружающей среды Литвы отказывается от платы за регистрацию автомобиля и предлагает оставить только налог на выхлопы, который уплачивается ежегодно.

Как утверждает министерство, каждый второй водитель страны (54%) будет платить налог на выхлопы, который не будет превышать 100 евро. В полном объеме он вступит в силу только в 2025 году.

«После открытых консультаций с обществом и министерствами мы постановили, что один налог будет служить тем же самым целям – будет побуждать водителей выбирать менее загрязняющие, использующие меньше горючего транспортные средства», – сказала для пресс-релиза вице-министр окружающей среды Гинтаре Крушнене.

Налог будет зависеть от объемов загрязняющих выхлопов.

Хотя датой вступления в силу налога на выхлопы планируется 1 января 2023 года, все владельцы облагающихся этим налогом автомобилей до конца 2024 года будут платить льготный тариф 50%.

50 процентов льгота на налог будет распространяться на социально незащищенное население, семьи, ухаживающие за инвалидом, и владельцев в возрасте 64 лет и старше. Не будут облагаться налогом автомобили, приспособленные для людей с ограниченными возможностями.

Проект Закона о налоге на загрязнения правительство рассмотрит в следующую среду, потом состоится голосование по нему в сейме.