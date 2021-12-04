Министерство повысит квоты для иностранных водителей, перевозчики просят большего

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Министерство социальной защиты и труда Литвы намерено повысить до 15–16 тыс. квоты на льготное трудоустройство водителей из третьих стран, однако перевозчики отмечают, что это слишком мало, чтобы сократить нехватку работников.

Как сообщил BNS замминистра соцзащиты и труда Витаутас Шилинскас, окончательное число министерство еще должно будет согласовать с Министерством внутренних дел. По его словам, это соответствует количеству уже трудоустроенных в этом году водителей из третьих стран. Между тем, квота облегченного трудоустройства в этом году составила 11,6 тыс.

«Мы выяснили, сколько в этом году было трудоустроено иностранцев, и решили, что на следующий год будет установлено количество квот, соответствующее трудоустроенным за год. Предварительно мы подсчитали, что их было около 16 тысяч», – сказал BNS вице-министр.