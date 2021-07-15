Министерство предлагает два связанных с автомобильными выхлопами налога

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Министерство окружающей среды Литвы предлагает изменить налогообложение автомобильных выхлопов — изменить и увеличить налог на регистрацию, а также ввести новый налог на эксплуатацию, который нужно будет платить ежегодно.

Вице-министр окружающей среды Гинтаре Крушнене сказала, что обложить налогом на выхлопы планируется только ввозимые в Литву автомобили и их первую регистрацию.

«Мы меняем не только содержание закона, но и название, меняем название налога с налога на регистрацию на налог на выхлопы. Действующий уже год вариант не столько поощрял предпочесть менее загрязняющий автомобиль, сколько ограничивал — отказаться от загрязняющего автомобиля, если у тебя такой есть, потому что его труднее продать». Одно из существенных изменений — то, что мы облагаем налогом только ввозимые в Литву автомобили, первую регистрацию, а отменяем налог на транзакцию для внутренних сделок», — сказала вице-министр на пресс-конференции.

«Другой элемент, мы усиливаем налогообложением выхлопов и хотим расшевелить весь автомобильный парк, не только приобретения. Наряду с налогом на ввоз в Литву появляется и ежегодный налог для пользователя с 2023 года», — добавила она.

Преобразование действующего сейчас налога на моторные транспортные средства ставит целью побудит жителей пересесть в автомобили, которые хотя бы на треть экологичнее старых, сократив тем самым наполовину часть дизельных легковых автомобилей в парке (сейчас их часть составляет 70%) и одновременно сняв препятствия для продажи неэкологичных автомобилей.

По словам вице-министра, все это делается с целью, чтобы в Литву не привозили старые, неэкологичные дизельные автомобили.

Законопроект предусматривает льготы для многодетных семей, водителей старше 65 лет и других групп.