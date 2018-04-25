Министерство просит ГСРЭ обосновать утверждения о торговле электроэнергии с БелАЭС в Литве

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Министерство энергетики Литвы просит регулятора рынка электроэнергии обосновать утверждения председателя о том, что литовские потребители уже заплатили за электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы получил просьбу предоставить конкретную информацию о торговле белорусской электроэнергией на рынке Литвы после 3 ноября, когда БелАЭС начала производство электроэнергии и Литва остановила торговлю с Беларусью электроэнергией, сообщило Министерство энергетики.

Председатель ГСРЭ Инга Жилене на прошлой неделе сообщила BNS, что после прекращения торговли белорусской электроэнергией часть произведенной на БелАЭС энергии была превращена в деньги, только не ясно сколько.