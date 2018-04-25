Министерство просит ГСРЭ обосновать утверждения о торговле электроэнергии с БелАЭС в Литве

Министерство энергетики Литвы просит регулятора рынка электроэнергии обосновать утверждения председателя о том, что литовские потребители уже заплатили за электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).
Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы получил просьбу предоставить конкретную информацию о торговле белорусской электроэнергией на рынке Литвы после 3 ноября, когда БелАЭС начала производство электроэнергии и Литва остановила торговлю с Беларусью электроэнергией, сообщило Министерство энергетики.
Председатель ГСРЭ Инга Жилене на прошлой неделе сообщила BNS, что после прекращения торговли белорусской электроэнергией часть произведенной на БелАЭС энергии была превращена в деньги, только не ясно сколько.
Она сказала, что произведенная в Беларуси электроэнергии, которая физически поступает в Литву из-за дефицита системы, фактически скупается на бирже в Латвии
По утверждению И. Жилене, фактические данные показывают, что Латвия и Эстония после запуска БелАЭС часть импортируемой из России электроэнергии экспортировали назад в Россию, так как им она не нужна. Поэтому, по утверждению председателя ГСРЭ, пропускные мощности для торговли из России в Латвию и Эстонию нужно выдавать только на такие объемы, сколько нужно для потребления Латвии и Эстонии. По такому принципу сейчас идет торговля между Литвой и Калининградской областью.
ГСРЭ отказывает утверждать методику торговли электроэнергией с третьими странами, так как она не закрывает для электроэнергии БелАЭС путь на рынок Литвы и увеличивает поток электроэнергии из России в страны Балтии.