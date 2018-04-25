Министерство транспорта готовится объявить конкурс на пост главы Клайпедского порта

Фото BFL/ Кястутиса Ванагаса

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Министерство коммуникаций и транспорта Литвы готовится объявить конкурс на должность главы дирекции Клайпедского морского порта.

«Министерство готовит документы, необходимые для объявления конкурса на пост директора дирекции Клайпедского морского порта. О дате конкурса и требованиям, выдвигаемым к кандидатам на эту позицию, общественность информируют позже», – отметило министерство в комментарии BNS.

Бывший министр транспорта Рокас Масюлис в марте уволил с поста главы Клайпедского порта Арвидас Вайткуса. Последний обжаловал это решение в суде.

Новый министр транспорта Ярослав Наркевич заявил, что нет планов стремиться к мировой с А. Вайткусом.

«Я не хочу ввязываться и комментировать это», – сказал министр.

«По А. Вайткусу я уже принял решение. Поскольку этому вопросу уделяется манипуляционное внимание, я бы не хотел его комментировать сейчас», – добавил министр.

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