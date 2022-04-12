Министр: дефицит бюджета Литвы в этом году вырастет до 4,9%

Gintarė Skaistė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Дефицит бюджета в этом году вырастет на 4,9% от внутреннего валового продукта (ВВП), заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте. Дефицит ранее прогнозировался на уровне 3,3% ВВП.

«С обновлением и включением дополнительных расходов в этом году прогнозируется увеличение дефицита бюджета из-за увеличения финансирования обороны, которое уже было принято в размере полпроцента ВВП, и дополнительных расходов, включенных в этот меняющийся бюджет, поэтому дефицит бюджета в этом году может составить 4,9% ВВП», — сказала на пресс-конференции Скайсте, представляя усовершенствованный Минфином проект бюджета страны на 2022 года.

По ее словам, госдолг в 2022 году может составить 43,3% ВВП.

Доходы государственного бюджета в этом году увеличатся на 734 млн евро, а расходы – на 811,1 млн евро. Общие доходы государственного бюджета вместе со средствами Европейского Союза в этом году достигнут 15,1 млрд евро, а расходы – 17,4 млрд. евро.

По словам Скайсте, бюджет обновляется по трем причинам: для смягчения последствий инфляции и укрепления энергетической независимости, предоставления помощи военным беженцам, для поддержания критической национальной инфраструктуры и безопасности.

«Оставшаяся часть обновленного бюджета направлена на расходы по содержанию критической инфраструктуры, возникшие в связи с введением санкций в отношении России и Беларуси, и на инфраструктурные проекты, финансируемые совместно с ЕС», – добавила министр.

В уточненном проекте бюджета планируется выделить 976 млн евро на смягчение последствий инфляции и укрепление энергонезависимости.

Поскольку в связи с сознательными действиями России значительно выросли цены на энергоносители, правительство предлагает компенсации населению за газ и электроэнергию, путем выделения на это 570 млн евро.

Скайсте повторила, что, если бы правительство не предпринимало никаких мер, то цены на газ и электроэнергию для потребителей выросли бы в 2-2,5 раза. Между тем, благодаря мерам Кабмина, они могут вырасти на 40%, а оставшуюся разницу государство компенсирует за счет нацбюджета.

На повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 80 евро до 540 евро потребуется 103 млн евро. На повышение пенсий по старости на 5% потребуется 67,7 млн евро. По сравнению с январем 2021 года пенсии в среднем вырастут на 69 евро.

На выросшие компенсации отопления предлагается выделить более 30 млн евро, а на повышение пособий, государственных пенсий и детских выплат – еще 75,7 млн евро. Величина всех этих выплат, по сравнению с 2021 годом, вырастет на 15%.

Проект бюджета будет вынесен на утверждение Кабмина 13 апреля, а на рассмотрение Сейма его планируется представить в четверг, 14 апреля.

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