Министр энергетики Д. Крейвис обсуждает в Польше совместные проекты

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в понедельник в Польше участвует в конференции польского газового сектора Gazterm, где обсудит совместные проекты с польскими должностными лицами, отвечающими за вопросы энергетики.

Д. Крейвис встретится с уполномоченным Правительства Польши по вопросам стратегической энергоинфарструктуры Петром Наимским, главой украинского оператора передачи газа GTSOU Сергеем Макогоном. С ними он обсудит перспективы двухсторонних отношений и совместные проекты, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Д. Крейвис также примет участие в дискуссии конференции «Инициатива трех морей – украинский саммит по газу». На ней речь пойдет об имеющейся и планирующейся газовой инфраструктуре, необходимой для развития газового рынка в регионе и обеспечения энергетической безопасности.