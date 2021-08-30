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Министр энергетики Д. Крейвис обсуждает в Польше совместные проекты

Nuotrauka Dainius Kreivys/ facebook.com

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в понедельник в Польше участвует в конференции польского газового сектора Gazterm, где обсудит совместные проекты с польскими должностными лицами, отвечающими за вопросы энергетики. 

Д. Крейвис встретится с уполномоченным Правительства Польши по вопросам стратегической энергоинфарструктуры Петром Наимским, главой украинского оператора передачи газа GTSOU Сергеем Макогоном. С ними он обсудит перспективы двухсторонних отношений и совместные проекты, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Д. Крейвис также примет участие в дискуссии конференции «Инициатива трех морей – украинский саммит по газу». На ней речь пойдет об имеющейся и планирующейся газовой инфраструктуре, необходимой для развития газового рынка в регионе и обеспечения энергетической безопасности. 

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В этом году Литва вместе с Польшей реализует ряд стратегических проектов в сфере энергетики, такие, как строительство литовско-польского газопровода GIPL и перемычки линии электропередачи Harmony Link, которая является одним из важнейших проектов в деле синхронизации ЛЭП Балтийских стран с сетями континентальной Европы. 

Литва также рассматривает возможности усиления сотрудничества с Польшей в сфере возобновляемой энергетики, особенно в сфере ветряной энергетики на море.

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