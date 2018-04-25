default image
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

Подробнее...
default image
Совет ЕС утвердил будущую политику "Восточного партнерства"

Подробнее...
default image
Приоритетом этого правительства было уменьшение социального отчуждения - С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
После открытия границы за сутки из Польши в Литву прибыло почти 140 человек

Подробнее...
default image
Евросоююз должен подготовиться ко второй волне коронавируса – ЕК

Подробнее...
default image
Я. Неверовичюс: позицию Литвы по БелАЭС слышат

Подробнее...
default image
Канада за месяц потеряла рекордные 2 млн рабочих мест

Подробнее...
default image
Министр энергетики Ж.Вайчюнас обратился в МАГАТЭ по поводу БелАЭС

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее число – 1491

Подробнее...
default image
Некоторые послабления карантинного режима отмечены в Бельгии

Подробнее...
default image
Президент и премьер обсудят меры поощрения экономики, повышение доходов населения

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис представит в сейме отчет о деятельности правительства

Подробнее...
default image
ЕС может ответить санкциями на возможную аннексию Западного берега Иордана Израилем

Подробнее...
default image
В.Шапока: рассматриваем альтернативы снижению подоходного налога

Подробнее...
default image
В.Путин объявил о завершении 12 мая единого режима нерабочих дней в России

Подробнее...
default image
Снижение подоходного налога было бы справедливой и быстрой мерой - Г.Науседа

Подробнее...
default image
С президентом обсуждались планы повышения доходов населения

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия отменяет выплаты пособий и в три раза повышает НДС

Подробнее...
default image
Переболевших коронавирусом не пустят в армию США

Подробнее...
default image
Главы стран Балтии предлагают увеличить бюджет ЕС для борьбы с коронакризисом

Подробнее...
default image
Появился список стран с примерными датами открытия

Подробнее...
default image
Португалия примет 60 детей-беженцев из греческих лагерей

Подробнее...
default image
Сотни тысяч евро на ремонт исторических усадеб и прочих достопримечательностей

Подробнее...
default image
Пассажирам придется выстаивать в очереди четыре часа, чтобы попасть в самолет

Подробнее...
default image
Air Baltic откладывает возобновление полетов в Балтийских странах (обновлено)

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выделит €15,8 млн на создание положительного мнения о ЕС

Подробнее...
default image
Пациенты в Литве получат японское лекарство от коронавируса

Подробнее...
default image
Режим ограничений в Москве продлевают до 31 мая

Подробнее...
default image
Антакальнисская больница в Вильнюсе - очаг вируса, инфекция найдена у ребенка из Москвы

Подробнее...
default image
В мире зафиксировано более 4,1 млн зараженных COVID-19

Подробнее...
default image
Пять пляжей Литвы получили Голубой флаг

Подробнее...
default image
В Ирландии социальных мошенников выявляют в аэропорту

Подробнее...
default image
На помощь малым предприятиям Литвы – 100 млн евро

Подробнее...
default image
Столтенберг заявил, что НАТО будет "ядерным альянсом", пока существует ядерное оружие

Подробнее...
default image
В прошлом году Литва получила рекордное количество просьб об убежище

Подробнее...
default image
В Польше подтвердили, что выборы президента не состоялись

Подробнее...
default image
ВМС Литвы приобретёт у британцев судно класса HUNT за 62,4 млн евро

Подробнее...
default image
В Великобритании объявили о продлении карантина до 1 июня

Подробнее...
default image
Четверть проверенных в Литве мест не обеспечивает карантинных условий

Подробнее...
default image
Великобритания планирует ввести двухнедельный карантин для туристов

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

Министр энергетики Ж.Вайчюнас обратился в МАГАТЭ по поводу БелАЭС

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене/ Автор: ThjurexoellImage:UnocityIAEA.jpg, perspective changed, Общественное достояние, Ссылка

В связи с тем, что на строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) на минувшей неделе было доставлено атомное топливо, Литва обращает внимание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на то, что все еще не подписано соглашение между ведомствами Литвы и Беларуси о раннем оповещении об атомной аварии.

«Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещение об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей», – отметил в заявлении министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

В письме, адресованном Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, акцентируется, что в Беларуси работали несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.

Министр также отмечает, что доверие к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Беларуси, к которой «нельзя относиться терпимо».

В минувшую среду Министерство энергетики Беларуси сообщила, что доставлено топливо для первого реактора БелАЭС. Реагируя на это, Литва призвала Минск остановить начало запуска станции.

Литва утверждает, что БелАЭС, которая находится в 50 километров от Вильнюса, строится без соблюдения требований безопасности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.