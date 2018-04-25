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Министр: фермерам не избежать платы за регистрацию тракторов

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литовским земледельцам не избежать платы за загрязняющие выбросы в связи с приобретаемыми тракторами, комбайнами и прочей сельскохозяйственной техникой, заявил министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис. 

По его словам, если отметить эту плату Литве грозит десяти миллионный штраф Еврокомиссии за невыполнение обязательства ввести эту плату. 

Он также отметил, что Литва должна была ввести эту плану на трактора и прочую сельхозтехнику с 2007 года, когда завершился трехлетний переходный период.

«Давайте откроем карты, что у нас реально нет налога с тех пор, как Литва вступила в ЕС. В декабре прошлого года министерство подсчитало, что Литве могут грозить санкции в размере 34 млн евро», – заявил министр на минувшей неделе на заседании парламентского Комитета по делам села. 

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По его словам, в связи с санкциями ЕС пострадали бы, прежде всего, сами фермеры. 

«Пока они не заплатят, никакие средства помощи им выплачиваться не будут», – пояснил А. Палёнис.

Министерство окружающей среды предлагает ввести эту плату для фермеров с 2021 года.  

В ходе подготовке сбора на автомобильные загрязняющие выбросы министерство в прошлом году предлагало, чтобы трактора и прочая сельхозтехника облагалась по количеству выбрасываемого в атмосферу CO2 – также как и автомобили. Когда выяснилось, что у сельхозтехники нет рассчитанного показателя, от этой идеи отказались и решили связать плату с количеством сжигаемого горючего, а в итоге остановились на мощности транспортного средства.  

Если сейм узаконит такую плату, то она будет вноситься при регистрации транспортного средства – при первом приобретении новой техники или при смене владельца. 

Сейчас проект поправок к закону о загрязнении окружающей среды  предусматривают, что владельцам сельхозтехники мощностью до 70 киловатт не придется вносить никакой платы. Минимальная плата составит 40 евро, а максимальная не будет превышать 600 евро (если мощность превысить 350 киловатт). 

По данным Центра сельскохозяйственной информации и бизнеса на селе, в 2018 году в Литве было зарегистрировано 4038 единиц новой сельхозтехники мощностью до 60 киловатт.

По подсчетам Министерства окружающей среды, поступления в бюджет в связи с новым налогом составят около 0,9-1 млн евро. 

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