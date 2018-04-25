Министр: фермерам не избежать платы за регистрацию тракторов

По его словам, в связи с санкциями ЕС пострадали бы, прежде всего, сами фермеры.

«Пока они не заплатят, никакие средства помощи им выплачиваться не будут», – пояснил А. Палёнис.

Министерство окружающей среды предлагает ввести эту плату для фермеров с 2021 года.

В ходе подготовке сбора на автомобильные загрязняющие выбросы министерство в прошлом году предлагало, чтобы трактора и прочая сельхозтехника облагалась по количеству выбрасываемого в атмосферу CO2 – также как и автомобили. Когда выяснилось, что у сельхозтехники нет рассчитанного показателя, от этой идеи отказались и решили связать плату с количеством сжигаемого горючего, а в итоге остановились на мощности транспортного средства.

Если сейм узаконит такую плату, то она будет вноситься при регистрации транспортного средства – при первом приобретении новой техники или при смене владельца.

Сейчас проект поправок к закону о загрязнении окружающей среды предусматривают, что владельцам сельхозтехники мощностью до 70 киловатт не придется вносить никакой платы. Минимальная плата составит 40 евро, а максимальная не будет превышать 600 евро (если мощность превысить 350 киловатт).

По данным Центра сельскохозяйственной информации и бизнеса на селе, в 2018 году в Литве было зарегистрировано 4038 единиц новой сельхозтехники мощностью до 60 киловатт.

По подсчетам Министерства окружающей среды, поступления в бюджет в связи с новым налогом составят около 0,9-1 млн евро.