Министр финансов: детские деньги увеличатся, но неясно, на сколько точно

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Министр финансов Вилюс Шапока считает, что детские деньги увеличатся, однако пока неясно, на сколько точно.

«Я думаю, что детские пособия увеличатся, но окончательное решение по поводу размера не принято. В немалой степени это будет зависеть и от теста реальности, который будет на следующей неделе – обновленного прогноза экономики», — сказал министр радиостанции Žinių radijas.

По его словам, прогноз министерства, который будет представлен на следующей неделе, «снимет розовые очки».

Министр считает, что детские деньги – социально более справедливый стимул для семей, нежели дополнительный не облагаемый налогами размер доходов.

На прошлой неделе Правительство решило предложить в следующем году увеличить детские пособия с 50 до 60 евро, а не до 70 евро, как планировалось раньше, но быстрее увеличить выплаты нуждающимся семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Им дополнительно обещают прибавит не 20, а 40 евро.

В настоящее время выплата на одного ребенка составляет 50 евро.

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