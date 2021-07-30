Министр финансов Г. Скайсте: мы не прогнозируем кризис

Литовская экономика, по словами министра финансов Гинтаре Скайсте, прекрасно противостояла вызовам пандемии коронавируса – бюджетные сборы собираются на 30% лучше, чем в тот же период прошлых лет, когда коронакризиса еще не было, прогнозы также превышают ожидания, а мыльный пузырь в сфере недвижимости в государстве не прогнозируется.

«Мы не прогнозируем кризиса, однако есть определенные аспекты, который оцениваются как рискованные: растущая инфляция – что естественно, поскольку поощрение экономики было очень значительным, – растущие цены на недвижимое имущество. Есть элементы сигнализирующие о то, что следует меньше стимулировать экономику», – сказала в интервью Kauno diena Г. Скайсте.

«Как общественные ожидания, так и общий рост экономики – в достаточно хорошем состоянии. Одно поддерживает другое», – добавила она.