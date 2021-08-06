Министр финансов Литвы: Мы не прогнозируем кризис

Эксперты считают, что на быстрый рост ВВП Литвы во втором квартале также повлияло то, что успешные показатели этого периода сопоставляются с худшими показателями за всю пандемию.

«Сработал явный эффект сопоставительной базы, поскольку прошлогодний карантин был более эффективным и строгим, чем в этом году», – сказала BNS старший экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас прогнозирует рост ВВП в 10,1%, а также отмечает, что показатели даже наиболее пострадавших от пандемии сфер бизнеса, таких, как, например, гостиничного или ресторанного сектора, значительно лучше, чем год назад, поскольку в апреле-июне прошлого года они были закрыты.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис, ожидающий рост в 9,7%, также отмечает, что в начале пандемии потребление населения было очень подавлено, упал объем инвестиций, объемы промышленного производства и экспорта. «Во втором квартале этого года, несмотря на затянувшийся карантин, мы видели совершенно противоположные тенденции – подъем промышленности, экспорт и розничную торговлю, ставящие новые рекорды», – утверждает он.

В качестве еще одного фактора роста ВВП экономисты выделяют рост промышленности. В апреле и мае ее продукция выросла более чем на одну четвертую, а отдельные ее отрасли фиксируют рекордные показатели производства.

Экономист Александр Изгородин считает, что успеху во втором квартале способствовали карантинные послабления, вакцинация и быстрое экономическое оживление весной и летом. По его словам, показатели экспорта и промышленности в Литве по-прежнему растут благодаря производству в стране реагентов для вакцин. «Если бы у нас не было фабрики Thermofisher Scientific, рост промышленности и в целом внутреннего валового продукта был бы более медленным», – сказал BNS экономист.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас был самым оптимистичным – он прогнозирует рост ВВП в 18%. «Во втором квартале экономика Литвы уже может вернуться в свою потенциальную колею роста – так, что кризиса словно и вовсе не было. Это хорошая тенденция, поскольку она повышает вероятность минимизации долговременного негативного воздействия кризиса на экономику», – сказал Ж. Маурицас.

Некоторые экономисты считают, что во второй половине года также будет интенсивный экономический рост. «В целом в Литве сложно найти плохие и ухудшающиеся макроэкономические показатели, единственным индикатором, вызывающим беспокойство, являются темпы вакцинации. Все же вероятность еще одного строгого карантина, который мог бы изменить экономические тенденции, остается низкой», – сказал экономист.

Однако, по словам Ж. Маурицаса, во втором полугодии экономический рост должен замедлиться. По его словам, рекордная активность на рынке жилья определила быстрый рост продаж в торговле, однако новейшие данные других западноевропейских стран и США демонстрируют, что энтузиазм жителей немного может погасить растущая инфляция и снижение активности на рынке недвижимости.

Доходы госбюджета Литвы выросли на 31%

Литовская экономика, по словам министра финансов Гинтаре Скайте, прекрасно противостояла вызовам пандемии коронавируса – бюджетные сборы собираются на 31% лучше, чем в тот же период прошлых лет, когда коронакризиса еще не было, прогнозы также превышают ожидания, а мыльный пузырь в сфере недвижимости в государстве не прогнозируется, сообщает BNS.

«Мы не прогнозируем кризиса, однако есть определенные аспекты, которые оцениваются как рискованные: растущая инфляция – что естественно, поскольку поощрение экономики было очень значительным, растущие цены на недвижимое имущество. Есть вещи, сигнализирующие о том, что следует меньше стимулировать экономику», – сказала в интервью Kauno diena Г. Скайсте.

«Как общественные ожидания, так и общий рост экономики – в достаточно хорошем состоянии. Одно поддерживает другое», – добавила она. В первом полугодии этого года государственный бюджет Литвы получил 5,223 млрд евро доходов – на 1,229 млрд евро (на 30,8%) больше, чем год назад.

Поступления от налогов в бюджете составили 4,855 млрд евро – на 1,138 млрд евро (на 30,6%) больше, сообщило Министерство финансов.

«Доходы госбюджета за первое полугодие превышают ожидания – мы видим почти на треть лучшие сборы, чем в прошлом году, когда началась пандемия COVID-19. Это еще раз подтверждает факт того, что Литва одна из тех стран Европы, которые наилучшим образом перенесли потрясение», – отметила в пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.

В этом году поступления от налога на прибыль составили 736,5 млн евро – на 304,8 млн евро (на 70,6%) больше, чем в прошлом году, и почти столько же, сколько было получено в 2020 году (779,7 млн евро). Г. Скайсте отметила, что лучший сбор налогов на прибыль сигнализирует о благоприятном общем финансовом состоянии компаний страны и адаптации к работе в условиях пандемии.

Сборы налога на добавленную стоимость (НДС) составили 2,263 млрд евро – на 663,8 млн евро (на 41,5%) больше, чем в прошлом году.

Поступления в госбюджет и бюджеты самоуправлений в этом году составили 1,378 млрд евро (на 17,3%) больше, чем за тот же период прошлого года. Сборы подоходного налога составили 1,835 млрд евро – на 183,7 млн евро (11,1%) больше, и это было обусловлено ростом заработной платы.

В этом году акцизные сборы составили 758,3 млн евро – на 67,2 млн евро (на 9,7%) больше. Определенное влияние на это оказал рост оптовых продаж алкоголя и табака с мая этого года, а также мартовское повышение тарифов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ